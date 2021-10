Ebikon Auffahrunfall auf der Autobahn zieht mehrere Auffahrunfälle nach sich – niemand verletzt Eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos am Mittwoch gegen Feierabend verursachte weitere Auffahrunfälle. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Mehrere Autos wurden ineinander geschoben. Bild: Luzerner Polizei

Am Mittwoch ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr ein Auffahrunfall auf der Autobahn A14 in Ebikon. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens geriet der Verkehr in Fahrtrichtung Zug ins Stocken. Dabei kam es zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Ein nachfolgender Lieferwagenlenker musste sein Fahrzeug daraufhin stark abbremsen. Der Autofahrer hinter ihm wurde vom plötzlichen Bremsmanöver überrascht und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren – er prallte gegen das Heck des Lieferwagens. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall gegen das vor ihm stehende Auto geschoben, das seinerseits nochmals gegen das Heck des vorderen Autos prallte. Letzteres wurde zusätzlich gegen das Vorderfahrzeug geschoben.

Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Bild: Luzerner Polizei

Verletzt wurde bei den Unfällen niemand, schreibt die Polizei weiter. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Die Unfälle führten zu Rückstau im Abendverkehr.