Ebikon Schindler erhält Wartungsauftrag von ISS Der Ebikoner Liftkonzern und der global tätige Gebäudemanager gehen eine Partnerschaft ein.

Schindler-Rolltreppe im Pilatusmarkt in Kriens Bild: PD

Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler hat einen Wartungsauftrag für ISS, ein global tätiges Unternehmen in der Gestaltung von Arbeitsräumen und im Gebäudemanagement, erhalten. Schindler werde damit zum bevorzugter Partner für die Wartung und Modernisierung von Aufzügen und Rolltreppen in von ISS unterhaltenen Gebäuden in mehr als 30 Ländern, teilte der Ebikoner Konzern am Mittwoch mit.

Darüber hinaus wollen Schindler und ISS zusammen massgeschneiderte Lösungen entwickeln, um den Personenfluss in von ISS gemanagten Gebäuden weltweit zu optimieren. Angaben über die Laufzeit des Vertrags oder die finanziellen Konditionen wurden keine gemacht. (gr)