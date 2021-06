Ebikon Schindler will auf erneuerbare Energien umstellen – und geht Abfallproblematik an Der Lift- und Rolltreppenhersteller verschärft die eigenen Nachhaltigkeitsziele.

Blick auf das Areal von Schindler in Ebikon.

Bild: Manuela Jans-Koch (13. Februar 2020)

Ab dem Jahr 2025 will der Ebikoner Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler komplett auf Strom aus erneuerbaren Energien umstellen. Zudem will der Konzern bereits ab 2023 an allen Standorten weltweit keine Abfälle mehr auf Deponien entsorgen. Diese Ankündigungen erfolgten im Zuge der Publikation des Corporate-Responsibility-Berichts für das Jahr 2020.

Darin hat Schindler neu auch Ziele für die Emissionsreduktion gesetzt, die im Einklang mit den neuesten klimawissenschaftlichen Erkenntnissen zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens stehen; diese werden von Unternehmen festgelegt, um dann von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert zu werden.

Im September 2020 war Schindler dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) beigetreten, der weltweit grössten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen. Das alles seien klare Bekenntnisse, den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken, liess der Konzern am Donnerstag in einer Mitteilung verlauten. «Unternehmen wie unseres können entscheidend zum Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft beitragen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir sind überzeugt, dass wir das Richtige tun», kommentierte Verwaltungsratspräsident Silvio Napoli die Ankündigungen.