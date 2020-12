Ebikon Tobias Staehelin wird Personalchef von Schindler Vorgänger David Clymo geht in Pension.

(mim/sda) Beim Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler wird Tobias B. Staehelin am 1. April 2021 neuer Personalchef. Staehelin folgt auf David Clymo, der nach 20 Jahren im Konzern Ende März in den Ruhestand treten werde, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Ebikon mit. Staehelin leitet derzeit die Schindler-Tochter Haushahn in Deutschland. Der 42-Jährige sitzt bereits heute im Verwaltungsrat des Schindler-Konzerns. Diesen Sitz werde er auch nach seiner Berufung in die 13-köpfige Konzernleitung behalten, so die Mitteilung von Schindler.



Tobias B. Staehelin ist ein Vertreter der fünften Generation des Familienunternehmens, das von den Familien Schindler und Bonnard kontrolliert wird; er ist ein Neffe von Luc Bonnard.