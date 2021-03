Emmen Ruag International: Neuer Chef des Flugzeugstrukturgeschäfts soll «zupacken» Ralf Drees übernimmt die Leitung des Bereichs Aerostructures bei Ruag International und plant eine Neuausrichtung. Sein Vorgänger Dirk Prehn verlässt die Firma.

Ralf Drees soll das Flugzeugstrukturgeschäft auf eine komplett veränderte Marktsituation ausrichten. Bild: PD

(mim) Ruag International hat Ralf Drees zum neuen Chef des Flugzeugstrukturgeschäfts ernannt. Der Deutsche übernimmt am 15. März die Funktion als Leiter Aerostructures von Dirk Prehn, der sich nach sechs Jahren bei Ruag Aerostructures entschieden habe, das Unternehmen zu verlassen, wie das Unternehmen mitteilt. Prehn leitete das Flugzeugstrukturgeschäft seit 2018.

Der Bereich Aerostructures von Ruag verfügt über eine grosse Niederlassung in Emmen. Dort sind letztes Jahr allerdings Dutzende Stellen abgebaut worden, weil im Zuge der Einstellung der Produktion des A380-Flugzeugs Aufträge von Airbus weggefallen sind. Heute dürften bei Aerostructures in Emmen noch rund 200 Personen beschäftigt sein.

Gemäss Mitteilung soll Ralf Drees den Geschäftsbereich nun «für die Zukunft aufstellen». Er sei ein Manager, der das Flugzeugstrukturgeschäft – angesichts der beispiellosen Krise in der Luftfahrt – auf eine komplett veränderte Marktsituation ausrichten werde. «Meine Aufgabe ist klar: Aerostructures angesichts der neuen Marktbedingungen und tieferen Produktionsraten fit für die Zukunft zu machen», erklärt Ralf Drees seinen Auftrag bei Ruag International.

Mehrere Stationen in der Auto- und Luftfahrtbranche

Der 56-jährige Ralf Drees hat gemäss der Mitteilung zuletzt bei der STS-Gruppe, einem Systemlieferanten für Nutzfahrzeuge und Autos, einen Verluste schreibenden Standort in Frankreich mit rund 180 Millionen Euro Umsatz innert von eineinhalb Jahren ins Positive gedreht. Er könne auf Expertise aus mehr als 20 Jahren in der Automobil- und Luftfahrtbranche zurückgreifen. Ralf Drees war zu Beginn seiner Karriere 13 Jahre in verschiedenen Funktionen bei MTU in München tätig, bevor er 1992 zu BMW-Rolls Royce wechselte. Es folgten Stationen als Werksleiter für Caradon in Österreich und Holland sowie als Produktionsleiter für ABB und später Fairchild Dornier sowie Colfax. 2007 wechselte Ralf Drees als Betriebsleiter zur Dräxlmeier Gruppe und übernahm 2010 die Chief Operation Officer-Rolle für die Boshoku Automotive GmbH. Seine letzten beiden Wirkungsstätten waren beim Flugzeugsystemlieferanten FACC Operations und beim Kunststoffhersteller Polytec Composites.

«Mit Ralf Drees bekommen wir einen Manager, der zupackt und die nötigen strategischen Anpassungen auch in enger Abstimmung mit unseren Hauptkunden umsetzen wird. Dabei werden wir von seiner Expertise im Lean Management, im Toyota-Produktionssystem sowie in der Wertstromanalyse massiv profitieren.», lässt sich André Wall, CEO von Ruag International, in der Mitteilung zitieren.