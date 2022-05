Emmenbrücke 60-Millionen-Investition: Neuer Steeltec-Ofen sorgt für weniger Emissionen Steeltec senkt mit den Neuerungen im Emmer Walzwerk die eigenen CO 2 -Emissionen jährlich um knapp 10 Prozent. Es handelt sich um eine der grössten Investitionen der letzten Jahre für den Stahlkonzern.

Die neue Anlage im Walzwerk von Steeltec in Emmenbrücke. Bild: PD

Der international tätige Stahlkonzern Swiss Steel Group hat an seinem Produktionsstandort in Emmenbrücke vor kurzem einen neuen Hubbalkenofen in Betrieb genommen. Steeltec, wie der Schweizer Produktionsstandort heisst, hat damit in Emmenbrücke rund 60 Millionen Franken in den neuen Ofen sowie in weitere Anlagen investiert. Es handelt sich um eine der grössten Investitionen der letzten Jahre für die Firmengruppe. Der neue Ofen ist bereits seit September 2021 in Betrieb, wie Swiss Steel in einer Mitteilung schreibt.

Der gasgefeuerte Ofen, der die aus dem eigenen Stahlwerk stammenden Knüppel erwärmt, ermögliche im Walzwerk und bei dessen Kunden erhebliche Effizienzgewinne und sorge für mehr Nachhaltigkeit, heisst es weiter. Höhere Ringgewichte und eine deutlich homogenere Qualität der gewalzten Stahlprodukte seien das Ergebnis. Er gehe «sehr sparsam mit seinem Brennstoff Gas» um, betont das Unternehmen. «Mit dem bisherigen, über 40 Jahre alten Ofen konnten wir nur Stahlknüppel von 1,8 Tonnen Gewicht und 11 Metern Länge verarbeiten», erklärt Steeltec-CEO Florian Geiger. Die neue Anlage wärmt dagegen aktuell Knüppel mit bis zu 2,3 Tonnen Gewicht und 13 Metern Länge».

Effizienzsteigerung und weitere Investitionen

Durch die längeren und schwereren Produkte falle sowohl beim Walzen als auch bei der Weiterverarbeitung bei den Kunden weniger Prozessabfall an. Zudem müssen die Maschinen der Kunden dank der längeren Rohmaterialien bei gleicher Materialmenge weniger oft neu eingerichtet werden. Im Walzwerk steige damit der jährliche Stahldurchsatz allein durch die längeren und schwereren Knüppel um rund 5000 Tonnen. Insgesamt kann der neue Ofen pro Stunde maximal 150 Tonnen Stahl auf bis zu 1300 Grad erwärmen. Das Walzwerk verarbeitet etwa 200 unterschiedliche Stahlsorten bei Temperaturen zwischen 1100 und 1250 Grad.

Trotz erhöhter Kapazität und grösserem Volumen benötigt der Ofen rund 13 Prozent weniger Gas als die alte Anlage. Die Prozessabwärme aus dem Ofen werde erst genutzt, um die Knüppel nach Eintritt in den Ofen vorzuwärmen. Danach werde ein möglichst grosser Teil der verbleibenden Abwärme ins Fernwärmenetz der Stadt Luzern ausgekoppelt. Insgesamt senkt Steeltec mit den Neuerungen im Walzwerk die eigenen CO 2 -Emissionen jährlich um knapp 10 Prozent.

Neben dem Ofen und der neuen Induktionsanlage hat Steeltec zwei neue Garrett-Haspeln und eine kontrollierte Kühlung für die fertig gewalzten Draht-Coils angeschafft. Weitere Modernisierungsschritte seien geplant. Der neue Hubbalkenofen wurde um 100 Meter zurückversetzt. Dies schaffe Platz für einen Ausbau der Walzstrasse und damit für künftig «noch mehr Produktevielfalt und noch grössere Flexibilität», heisst es in der Mitteilung. (mim)