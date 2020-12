CKW erzielt wegen Sondereffekten im 2019/20 weniger Gewinn

Die Energiegruppe CKW hat im Geschäftsjahr 2019/20 per Ende September weniger verdient. Der Betriebsgewinn (EBIT) fiel um einen Drittel auf 124,4 Millionen und der Reingewinn in ähnlichem Ausmass auf 104,1 Millionen Franken, wie die Axpo-Tochter am Mittwoch mitteilte.