Energie CKW macht Kunden zu Strom-Detektiven Mit Hilfe einer neuen App sollen Kundinnen und Kunden des Energieversorgers ihren Strombedarf optimieren können. Voraussetzung dafür ist ein intelligenter Stromzähler. Ein Pilotversuch verlief verheissungsvoll.

Bereits 120’000 alte Stromzähler hat die CKW in ihrem Versorgungsgebiet ausgewechselt. Bis Sommer 2024 soll dann bei allen Kundinnen und Kunden des Zentralschweizer Energieversorgers ein intelligenter Stromzähler, ein sogenannter Smart Meter, im Einsatz sein. Durch die Datengewinnung dieser Geräte bieten sich neue Anwendungsmöglichkeiten, etwa im Bereich der eigenen Stromoptimierung. Die CKW bietet dafür die «CKW Energie Tracker»-App an, die in den App-Stores heruntergeladen werden kann.

Im Durchschnitt acht Prozent Strom eingespart

Diese zeige auf, wie viel Strom an einem spezifischen Tag, Monat oder Jahr verbraucht worden sei, schreibt die CKW. Zudem werde der eigene Stromverbrauch verschiedener Monate und Jahre miteinander verglichen. Auch sei ersichtlich, wie viel Strom einzelne Gerätekategorien verbrauchen würden und wie hoch die Kosten dafür seien. Die App informiere zudem über ungewöhnliche Veränderungen im eigenen Stromverbrauch.

Die CKW verweist auf Tests mit einer Versuchsgruppe von rund 450 Haushalten. Diese hätten gezeigt, dass mit dem Energie-Tracker innert weniger Wochen drei bis fünf Prozent und nach einigen Monaten im Durchschnitt rund acht Prozent Strom eingespart würden. «Auch mehrere Monate nach dem Test hat die Versuchsgruppe die App regelmässig genutzt», wird Thomas Reithofer, Leiter Geschäftsbereich Energie bei der CKW, in der Mitteilung zitiert. (cg)