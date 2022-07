Energiemarkt Nächster Energiekonzern wankt: Deshalb muss Frankreich seinen Stromkonzern verstaatlichen Der französische Staat muss seinen Stromkonzern Electricité de France (EDF) aus einer katastrophalen Finanzlage retten: AKW-Park und Benzinpreissperren machen ihm schwer zu schaffen.

Frankreichs Staatskonzern EDF setzt vor allem auf Atomenergie. Vincent Isore / www.imago-images.de / imago images/IP3press

«Ich glaube zutiefst an die Zukunft der EDF», beteuerte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Donnerstag – als wollte er sich von seinen eigenen Worten überzeugen. Dem nationalen Stromkonzern geht es schlecht, so schlecht wie noch nie. Am Vortag hatte die Regierung in Paris seine Verstaatlichung zu 100 Prozent (heute 83,9 Prozent) verkündet.

Wirtschaftsminister Bruno Le Maire spricht von Versorgungssicherheit - und muss aber vor allem eine teure Rechnung zahlen. Julien Warnand / EPA / keystone-sda.ch

Le Maire sprach von der Notwendigkeit, die «energetische Unabhängigkeit» seines Landes abzusichern. Angesichts der weltweiten Gas- und Ölknappheit sei er gewillt, die Kontrolle über die nationale Energiepolitik zurückzugewinnen. Wie das Wirtschaftsministerium bekanntgab, wird EDF-Chef Jean-Bernard Lévy deshalb zurücktreten, «sobald sein Nachfolger gefunden» sei. Der 65-Jährige Konzernboss, seit acht Jahren an der EDF-Spitze, hätte an sich Ende 2023 in Rente gehen sollen.

Die komplette Verstaatlichung der EDF offenbart indessen in erster Linie ihre desolate Finanzlage. Der zweitgrösste Energiekonzern der Welt hinter China Energy ist heute schlicht nicht mehr in der Lage, seine Existenz aus eigener Kraft zu sichern. Sein Niedergang binnen weniger Jahren ist frappant. Das in Frankreich omnipräsente Unternehmen mit 165'000 Angestellten war einst der industrielle Stolz der Nation, ein mächtiger, oft selbstherrlicher Staat im Staat, der sich von der Regierung nicht gern dreinreden liess und unangefochten über den zweitgrössten AKW-Park der Welt mit 57 Reaktoren herrschte.

Der teure AKW-Park wird noch teurer

Jetzt muss Lévy zugeben, dass sein Unternehmen allein nicht mehr über die Runden kommt. Die zuvor schon horrende Konzernschuld ist binnen Jahresfrist um 40 Prozent auf 61 Milliarden Euro hochgeschnellt. Die Unterhaltskosten für die Atomkraftwerke – von denen derzeit die Hälfte wegen Korrosionspannen und Wartungsarbeiten stillsteht – steigen monatlich. Nicht besser ergeht es der neuen AKW-Generation: Der Druckwasserreaktor EPR in Flamanville (Normandie) kostet nun 19 Milliarden Euro, sechsmal mehr als geplant.

Präsident Emmanuel Macron hat selber zur Finanznot der EDF beitragen. Er kündigte im Februar dieses Jahres den Bau von 14 neuen Reaktoren an, darunter 6 EPR, die in etwa fünfzehn Jahren an das Netz gehen sollen und allein über 50 Milliarden Euro kosten werden.

Personalkomitee warnte: EDF wer das Jahr nicht überleben

Zudem dekretierte er eine Energiepreissperre, die nicht nur Privatkonzerne wie Total trifft, sondern auch EDF: Die Firma ist heute gezwungen, Strom teilweise unter dem Gestehungspreis weiterzugeben. Wenn das nicht rasch ändere, werde EDF «das Jahr nicht überleben», warnte das Personalkomitee CSE im Juni.

Das war nicht der erste Alarmruf gewesen. Die Regierung hatte die EDF schon im Frühling mit 3,1 Milliarden Euro rekapitalisieren müssen. Die Verstaatlichung von gut 16 Prozent börsengehandelter EDF-Titel dürfte den Staat nochmals 5 Milliarden Euro kosten. Auch die Aktieninhaber haben viel Geld verloren: Bei der Teilprivatisierung von EDF im Jahr 2015 war das Papier noch 33 Euro wert; gegenwärtig sind es noch 9 Euro.

Diese Zahlen belegen die finanziellen Motive der Verstaatlichung. Ein energiepolitischer Kurswechsel dürfte damit nicht einhergehen. Wie die im Amt bestätigte Premierministerin Élisabeth Borne diese Woche in ihrer Regierungserklärung klarmacht, setzt Frankreich weiter auf einen CO 2 -freien Energiemix aus Atom und Erneuerbaren, darunter 50 Offshore-Windparks. «Unsere Energiewende läuft über die Atomkraft», sagte Borne und bestätigte damit den bisherigen EDF-Kurs.

Neuer Aktionär, alte Unternehmensstrategie

Der Vorsteher der – in der EDF historisch einflussreichen – Kommunistischen Partei Frankreichs, Fabien Roussel, erklärte am Donnerstag, die Verstaatlichung ändere nichts an der Unternehmensstrategie und stelle nur «eine verkappte Rekapitalisierung» dar. Mit einem Unterschied: Die französische Energiepolitik mit ihrem zentralen AKW-Park wird ab sofort nicht mehr durch den Stromkonzern finanziert, sondern durch den Staatshaushalt.

Dieser Befund relativiert auch die Behauptung von Wirtschaftsminister Le Maire, die Preissteigerung im Energiesektor werde sich 2022 in Frankreich dank der Preisdeckelung auf 4 Prozent beschränken; ohne Plafonierung würde sie, so Le Maire, «mehr als 35 Prozent» betragen. In Wahrheit werden die Milliardensummen, mit denen der Staat die EDF stützen muss, von den Konsumenten auf die Gesamtheit der Steuerzahler umgelagert.