Erdölkonzern Weatherford stellt Insolvenzantrag in den USA Der ursprünglich texanische Erdöl-Servicekonzern Weatherford mit operativem Hauptsitz in Baar muss sich reorganisieren. Livio Brandenberg

Klingel des Weatherford-Büros in Baar. (Bild: Werner Schelbert, 3. April 2014)

Das Erdöl-Serviceunternehmen Weatherford International hat Geldprobleme. Der ursprünglich texanische Konzern mit operativer Hauptzentrale in Baar – der juristische Sitz befindet sich seit dem Frühling 2014 in Dublin – hat Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt, wie das «Wall Street Journal» schreibt. Wenn Unternehmen die Pleite droht, können sie in den USA einen solchen Insolvenzantrag stellen. Dem Schuldner wird ein zeitlich begrenzter Schutz vor seinen Gläubigern gewährt, um sich zu reorganisieren. Während eines solchen Verfahrens nach Kapitel 11 des amerikanischen Insolvenzrechts kann ein Unternehmen seine Geschäfte fortführen.

Im November 2010 gelang Weatherford der zweitgrösste Börsengang in der Schweiz seit der Jahrtausendwende. Im Juni 2014 zog sich das Unternehmen aber bereits wieder von der SIX zurück. In Baar befindet sich nach wie vor das operatives Head Quarter, wo einige Dutzend Angestellte in Management-Funktionen arbeiten. Weatherford stellt Ausrüstungsgüter für die Erdöl- und Erdgasgewinnung her und beschäftigte zuletzt rund 26'000 Mitarbeiter.