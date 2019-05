Erleichterung in Stans: Benpac-Gruppe übernimmt Müller-Martini-Standort samt Mitarbeiter Das Aargauer Unternehmen Müller Martini will 115 von aktuell 800 Stellen an verschiedenen Standorten in der Schweiz streichen. Die Mitarbeiter in Stans werden von einem Betrieb aus der Region übernommen. Raphael Bühlmann

Das Werk von Müller Martini in Stans. Das Aargauer Hersteller von Druckweiterverarbeitungssystemen will den Standort Stans schliessen und die 60 Stellen dort streichen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone, Stans, 11. April 2019)

Wie im April angekündigt will das in der Druckereibranche tätige Unternehmen Müller Martini den Betrieb in Stans schliessen. Betroffen sind 60 Stellen. Wie Müller Martini nun am Donnerstag mitteilt, habe mit der Benpac Holding AG ein Käufer für das Firmengelände gefunden werden können. Mehr noch: Das international tätige, auf Abfüllmaschinen spezialisierte Unternehmen Benpac plant alle Mitarbeitenden von Müller Martini zu übernehmen und den Betrieb so weiter zu führen. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, sollen zusätzlich weitere Geschäftsaktivitäten der Gruppe nach Stans verlegt werden. «Unseren neuen Betrieb in Stans werden wir ausserdem als zukünftigen Hauptsitz nutzen», sagt der in der Region beheimatete CEO der Benpac Holding AG, Marco Corvi.

«Wir freuen uns sehr, dass mit dieser Lösung die Arbeitsplätze in Stans erhalten bleiben und wir den Mitarbeitenden eine gute Zukunftsperspektive ermöglichen», ist Bruno Müller, CEO von Müller Martini, in der Mitteilung zitiert. «Besonders stolz sind wir darauf, einen Käufer aus der Region gefunden zu haben.» Müller Martini plant, mit der Benpac Holding AG weiterhin als Lieferant zusammenzuarbeiten.