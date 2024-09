Essen Zu viel Zucker: In Joghurts und Müesli soll er bis Ende Jahr sinken – doch das eigentliche Problem liegt woanders Mehrere Unternehmen haben sich verpflichtet, den Zuckergehalt in ihren Produkten zu reduzieren. Es gibt jedoch einige Hürden.

Noch immer nehmen Schweizerinnen und Schweizer mehr als doppelt so viel Zucker zu sich als von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Diese rät, die Zuckerzufuhr auf 50 Gramm pro Tag zu begrenzen. Zwar ist nicht genau bekannt, wie viel Zucker hierzulande konsumiert wird. Doch schätzt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) die Menge auf ungefähr 110 bis 115 Gramm – also deutlich über dem empfohlenen Wert.

Das Innendepartement hat deshalb vor einigen Jahren das Ziel herausgegeben, den Zuckergehalt in Lebensmitteln kontinuierlich zu reduzieren. Mit ein Grund war damals die rapide Zunahme von Erkrankungen wie Bluthochdruck, Übergewicht und Diabetes. In der sogenannten Erklärung von Mailand verpflichteten sich 2015 mehrere Schweizer Unternehmen dazu, die Rezepturen bestimmter Produkte auf ihren Zuckeranteil hin zu prüfen und bei Bedarf zu überarbeiten.

Ende des Jahres erfolgt eine Zwischenbilanz

2018 wurde ein erstes Mal Bilanz gezogen. Diese fiel durchgehend positiv aus, wie das Innendepartement damals festhielt. Ende dieses Jahres steht nun die nächste Zwischenbilanz an. Das erklärte Ziel: In Joghurts soll der Zuckergehalt um fünf Prozent und bei Frühstückscerealien um zehn Prozent sinken. Bis zum Jahr 2024 soll er zudem nochmals um zehn beziehungsweise 15 Prozent reduziert werden.

Auch in Joghurts soll der Zuckergehalt sinken. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Zu den Unterzeichnern der Erklärung von Mailand gehören inzwischen 14 Schweizer Unternehmen, darunter die Grossverteiler Coop und Migros sowie Lebensmittelproduzenten à la Nestlé, Emmi und Bio Familia (siehe Box im Anschluss). Auf Nachfrage heisst es bei den besagten Firmen unisono, man sei erneut auf Kurs, die gesetzten Ziele zu erreichen – oder gar zu übertreffen. Ein Coop-Sprecher sagt etwa:

«Die bisherigen Reduktionsschritte haben wir erfolgreich umgesetzt. Und wir sind zuversichtlich, dass wir auch die neu gesetzten Ziele bis 2024 erreichen werden.»

Als Konsument muss man sich auf die Angaben der Unternehmen verlassen. Denn das BLV, das die Einhaltung der Vereinbarung kontrolliert, führt zwar jährlich Erhebungen zum Zuckergehalt in Joghurts und Müesli durch. Publiziert werden allerdings nur die konsolidierten Ergebnisse und nicht jene für einzelne Unternehmen. Immerhin deuten die beiden Medianwerte für das Jahr 2018 (-3,5 Prozent Zucker bei Joghurts, -13 Prozent Zucker bei Müesli) darauf hin, dass die 14 Unternehmen grosso modo «auf Kurs» sind. Ob die in der Erklärung von Mailand vereinbarten Ziele aber tatsächlich erreicht werden, werde sich erst Anfang 2025 zeigen, ergänzt das BLV.

Salzgehalt soll ebenfalls gesenkt werden

Strategie der «stillen» Zuckerreduktion

Dass der Zuckeranteil in den Produkten von Jahr zu Jahr nur in kleinen Schritten gesenkt wird, hat System. Man verfolge damit eine Strategie der «stillen» Reduktion, erklärt eine BLV-Vertreterin. So könnten sich die Konsumentinnen und Konsumenten «über die Zeit an eine tiefere Süssintensität von Joghurt und Frühstückscerealien gewöhnen, ohne die Reduktionsschritte wahrzunehmen». Wichtig sei dabei, dass der reduzierte Zucker nicht durch künstliche oder natürliche Süssstoffe wie Honig oder Sirup ersetzt wird.

Für die Unternehmen ergeben sich dadurch neue Herausforderungen. Denn jede Anpassung der Rezeptur berge ein Risiko, heisst es bei der Luzerner Milchverarbeiterin Emmi. Reduziere man den Zucker zu schnell, würden die Konsumenten nicht mitmachen. Eine Sprecherin sagt:

«Wir haben mal ein Joghurt mit 30 Prozent weniger Zucker auf den Markt gebracht. Nach wenigen Monaten wurde es wieder aus dem Sortiment genommen.»

Daher arbeite die Entwicklungsabteilung aktuell mit verschiedenen Joghurtkulturen, um die Produkte weniger sauer zu machen, und experimentiere mit Früchten. Beim Obwaldner Müesli-Produzenten Bio Familia tönt es ähnlich: Bei einer Zuckerreduktion von zehn Prozent müssten die Rezepturen komplett umgestellt werden, da die Produkte sonst nicht mehr so «crunchy» seien.

Bei Getränken hinkt man hinterher

Es stellt sich also die Frage, wie schnell sich der Zucker in bestimmten Lebensmitteln reduzieren lässt, ohne die Konsumenten dabei zu vergraulen. Hinzu kommt das Problem, dass man bei anderen Lebensmittelgruppen in Sachen Zuckerreduktion noch tief in den Kinderschuhen steckt. Bei Getränken etwa, die im Vergleich zu Milch- und Getreideprodukten deutlich mehr zur Zuckerzufuhr in der Bevölkerung beitragen (siehe Grafik unten), wurden bisher keinerlei Reduktionsziele definiert.

Man sei mit den Süssgetränkeherstellern seit rund zwei Jahren im Gespräch, um «diese Lebensmittelgruppe ebenfalls in die Erklärung von Mailand aufzunehmen», so das BLV. Die Süssintensität soll auch dort schrittweise reduziert werden, bisher habe man sich mit den Firmen aber nicht auf konkrete Ziele einigen können. Diesen Herbst gebe es einen erneuten Anlauf.