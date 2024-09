Eternit Italienische Asbest-Katastrophe: Der Schweizer Industrielle Stephan Schmidheiny zwischen Schuld und Sühne Seit zwanzig Jahren wehrt sich der Industrielle gegen schwere strafrechtliche Vorwürfe – jetzt hat ihn ein Gericht in erster Instanz zu zwölf Jahren Haft wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Schmidheiny will das nicht akzeptieren.

Damals (Aufnahme aus dem Jahr 1997) war seine Welt noch in Ordnung. Seit 2004 kämpft Stephan Schmidheiny in Italien gegen schwere Vorwürfe der Asbestverseuchung. Bild: Martin Ruetschi / Keystone

Warum jagt die Turiner Staatsanwaltschaft den Schweizer Industriellen Stephan Schmidheiny seit zwanzig Jahren durch die italienischen Gerichte? Ist es «Bösartigkeit», wie eine von Schmidheinys Rechtsanwälten verfasste Stellungnahme mit Bezug auf die Anschuldigungen gegen den inzwischen 76-jährigen Erben der Firma Eternit suggeriert?

Ein solches Motiv wäre für einen staatlichen Ankläger mindestens höchst ungewöhnlich. Klar ist hingegen, dass die Katastrophe, die sich in und um die Asbestfabriken der Firma Eternit über viele Jahre abgespielt hatte, zahlreichen Menschen auf schlimme Weise das Leben gekostet hat. Nach Auffassung des Schweizer Rechtsanwaltes Massimo Aliotta, Präsident des Schweizerischen Vereins für Asbestopfer und Angehörige, ist es allein die Dimension der Katastrophe, welche die Staatsanwalt antreibt. Und diese ist offensichtlich bereit, den Kampf bis zum Ende zu führen.

Ein Geschworenengericht im pieomentesischen Novara, der Region, wo das als «Todesfabrik» berüchtigte Eternit-Werk in Casale Monferrato stand, hat die Ankläger in ihrem Vorhaben bestärkt. Schmidheiny müsse zwölf Jahre ins Gefängnis, weil er sich der fahrlässigen Tötung von 147 Menschen schuldig gemacht habe, urteilten die Richter diese Woche. Die Opfer verstarben allesamt an einer besonders schmerzvollen Form von Lungenkrebs, der durch das Einatmen von mit feinen Asbestfasern durchsetztem Staub erzeugt wird.

Schmidheiny will Urteil anfechten

Es ist das dritte und mit Abstand schärfste Urteil, das in den vergangenen Jahren gegen Schmidheiny ergangen war. 2019 hatte ein Gericht in der Nähe von Turin eine vierjährige Haftstrafe mit dem gleichen Tatbestand gegen Schmidheiny erlassen.

Protestplakate in Rom. Schmidheiny müsse zwölf Jahre ins Gefängnis, weil er sich der fahrlässigen Tötung von 346 Menschen schuldig gemacht habe, urteilten die Richter diese Woche im piemontesischen Novara. Bild: Riccardo Antimiani / EPA/ANSA, (11.2014)

Im Februar reduzierte ein Appellationsgericht dieses Urteil auf eine bedingte Haftstrafe von 20 Monaten. In Neapel, wo Eternit ebenfalls ein Werk betrieben hatte, kam es im April 2022 aus den gleichen Gründen wie in Casale Monferrato zu einem Schuldspruch über dreieinhalb Jahre Gefängnis. Schmidheiny hat auch dieses erstinstanzliche Urteil schon angefochten und erwartet Ende Jahr den Beginn des Verfahrens.

Auch gegen das erstinstanzliche Urteil in Novara wird der Schweizer in Berufung gehen, wie die Verteidigung schreibt. Man habe auch in Novara «mit historischen Fakten und wissenschaftlichen Nachweisen» belegen können, dass die Stephan Schmidheiny zur Last gelegten Vorwürfe «unbegründete Unterstellungen und reine Behauptungen» seien. Das Gericht habe diese Beweise aber nur zum Teil gewürdigt und deshalb ein «Fehlurteil» gefällt.

Unter anderem streichen Schmidheinys Rechtsanwälte heraus, dass ihr Mandant zu keiner Zeit im operativen Management oder im Verwaltungsrat der italienischen Eternit Holding aktiv gewesen sei. Die Fabrik in Casale Monferrato stand zwischen 1976 bis zu ihrer Schliessung im Jahr 1986 in Schmidheinys Besitz.

Anwälte sprechen von «absurdem Antrag»

Aufgrund der seinerzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse habe die Weltgemeinschaft davon ausgehen können, dass ein sicherer Gebrauch von Asbest möglich sei, schreiben Schmidheinys Anwälte. Es sei auch nicht möglich festzustellen, in welcher Zeit und aus welcher Quelle eine Asbesterkrankung stamme, weil es unmöglich sei, den exakten Zeitpunkt des Krankheitsbeginns zu eruieren. Auf dieser Argumentationsgrundlage bestreitet die Verteidigung die strafrechtlich wichtige kausale Ursache zwischen den Todesfällen und der Geschäftstätigkeit von Eternit beziehungsweise der Zeit von Schmidheinys Kontrolle.

Es zeichne sich ab, dass auch dieser zweite Eternit-Prozess letztinstanzlich vor dem Kassationsgericht in Rom verhandelt werden müsse, sagt der Schweizer Opferanwalt Massimo Aliotta. Eine erste Serie von Verfahren hatte die Staatsanwaltschaft bereits 2004 eröffnet. Damals lautete die Anklage auf vorsätzliche Verursachung einer Umweltkatastrophe. Diese Anklage war in Rom aber an einem frischen Verjährungsgesetz gescheitert.

Im vorliegenden Fall in Casale Monferrato hatte die Staatsanwaltschaft sogar auf vorsätzliche Tötung geklagt und lebenslange Haft gegen Schmidheiny beantragt. Die Richter lehnten diesen – im Urteil der Verteidigung – «absurden» Antrag aber ab und verlegten sich auf fahrlässige Tötung.

Viele erkrankten nicht in Fabrik

Federlico Riboldi, Bürgermeister von Casale Monferrato, sagte gegenüber einer Nachrichtenagentur: «Wir sind teilweise zufrieden.» Es sei ein klarer Punkt gesetzt worden. «Ich weiss nicht, ob die Angehörigen der Opfer Schadenersatzleistungen erhalten werden.» Sicher sei aber festgehalten worden: Wer in der Fabrik eingreifen konnte, habe es im Wissen um die dortigen Zustände nicht getan.

Von den von der Anklage vorgebrachten 392 Todesfällen betrafen nur

62 Fälle ehemalige Mitarbeiter des Eternit-Werkes in Casale Monferrato. 330 Personen erkrankten, weil sie sich anderweitig, beispielsweise über die verstaubten Kleider der Fabrikarbeiter, mit Asbest infiziert hatten. Auch kam es nach der Fabrikschliessung 1986 nicht zur einer grundlegenden Sanierung der kontaminierten Produktionsanlage, was zu einer anhaltenden Gefährdung der Bevölkerung geführt haben dürfte.