Wirtschaftspolitik Economiesuisse kritisiert Bundesrat in Sachen EU scharf: «Politik des Zuwartens ist inakzeptabel» Der Wirtschaftsdachverband fordert in der Europapolitik mehr Tempo.

Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder ist unzufrieden. Anthony Anex / KEYSTONE

Die Schweizer Europapolitik befindet sich nach dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen in der Krise. So lautet die ernüchternde Bilanz von Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder, die er am Donnerstag in Bern vor Medienvertretern zog.

Die Krise manifestiert sich laut Mäder in drei Bereichen: Erstens weigere sich die EU, das bilaterale Abkommen über technische Handelshemmnisse nachzuführen. Zweitens stemme sich Brüssel gegen das Begehren der Schweiz, sich am EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe assoziieren zu können. «Und drittens sind im Moment sämtliche Verhandlungen über bilaterale Marktintegrationsabkommen blockiert.»

Doppelspuriger Neustart

Die Erosion der bilateralen Abkommen habe begonnen. «Sie schadet, und sie schmerzt», sagte Mäder - als Präsident des Dachverbands die gewichtigste Stimme der Schweizer Wirtschaft. Es herrsche in der Wirtschaft «weitestgehend Einigkeit», dass man jetzt vorwärtsmachen müsse. Unzufrieden zeigt sich Mäder mit dem Bundesrat: Dieser habe bisher weder einen konkreten Plan vorgelegt, wie er den Schaden minimieren wolle, noch wie es mit der Europapolitik insgesamt weitergehen solle. Mäder kritisierte die «Politik des Zuwartens» und bezeichnet sie als «inakzeptabel».

Economiesuisse schlägt vor, doppelspurig zu fahren. Zum einen solle die Politik sektorielle Lösungen finden, zum anderen soll ein erneuter Versuch gestartet werden, ein «allgemeines Abkommen zur Regelung der Marktteilnahme» zu erarbeiten. Das wäre dann wieder eine Art institutionelles Abkommen, wobei Economiesuisse-Chefin Monika Rühl ergänzte, dass es sich hierbei nicht um ein «Insta 2.0» handeln sollte. So sollen in einem neuen institutionellen Abkommen nur Themen geklärt werden, die wie etwa der Streitbeilegungsmechanismus alle bilateralen Abkommen betreffen.

Institutionelle Fragen, die nur ein einzelnes sektorielles Abkommen betreffen, sollen hingegen in diesem geregelt werden. Mäder nennt als Beispiele etwa die Opting-Out-, die Notfall- oder Ventilklauseln. Das sind Vertragsinstrumente wie sie in mehreren bilateralen Abkommen vorkommen, etwa auch bei jenem über die Personenfreizügigkeit.