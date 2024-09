Euro-Schwäche Europäische Zentralbank erhöht die Leitzinsen auf Rekordniveau – darum hilft es nicht gegen die Euro-Schwäche Der Euro verliert zum Franken schon seit über einem Jahrzehnt immerzu an Wert. Erleidet die Währung einen schleichenden Niedergang?

Exklusiv für Abonnenten

Ist das der Niedergang? Der Euro verliert zunehmend an Wert. Bild: Imago

Der Euro verliert und verliert. In den letzten zwei Jahren gab er zum amerikanischen Dollar um über 8 Prozent nach und zum Schweizer Franken gar über 10 Prozent. Zum Franken bewegt sich der Euro in den vergangenen Wochen immer wieder haarscharf an der Grenze zu 95 Rappen. Er verlor zunächst selbst am Donnerstag, als die Europäischen Zentralbank ihren Einlagensatz auf den Rekordstand von 4 Prozent erhöhte.

Es ist keine vorübergehende Schwäche. Der Euro verliert zum Franken nun seit bald anderthalb Jahrzehnten, unterbrochen von gelegentlichen Aufwertungsschüben. Seit den Jahren 2007 und 2008, als die globale Finanzkrise ausbrach, hat der Euro schon um über 40 Prozent nachgegeben.

Der Euro ist eine schwache Währung – ist er damit auch eine gescheiterte Währung, die sich in einem schleichenden Niedergang befindet, bis irgendwann Schluss ist?

Die kurze Antwort darauf lautet: Der Euro mag vielleicht tatsächlich irgendwann endgültig scheitern und die Eurozone auseinanderfallen, aber die aktuelle Krise wird nicht der Auslöser sein. Im Gegenteil: der Euro hat recht gut funktioniert in den letzten zwei Jahren. Er macht sozusagen seinen Job, auch wenn er schwächelt oder eben gerade, indem er schwächelt. Das zeigt sich beispielsweise am Einkaufstourismus.

Deutschland wäre hoffnungslos überteuert

Der Euro hat zwar viel verloren zum Franken, doch damit hat er lediglich den deutschen Inflationsschock annähernd ausgeglichen. Die Preise sind in Deutschland viel stärker angestiegen als in der Schweiz. Wäre der Euro nicht umgerechnet in Franken billiger geworden, die deutschen Einkaufsparadiese wären für Shopper aus der Schweiz hoffnungslos überteuert geworden. Der Euro hat also Konstanz oder Singen im Spiel gehalten im Ringen um Helvetiens Einkaufstouristen; er hat ihre Wettbewerbsfähigkeit bewahrt.

Und genau das Gleiche tut er für die deutsche Industrie. Diese muss gerade einen Energieschock auffangen. Früher konnte sie ihren Energiebedarf noch mit billigem russischem Öl und Gas decken. Dann kam der russische Angriff auf die Ukraine, die Energiepreise schossen in die Höhe und sie war zu Preiserhöhungen gezwungen. Dazu kommen höhere Lebenshaltungskosten für die Mitarbeitenden, was Lohnforderungen zur Folge hat und wiederum die Endpreise hochdrückt.

Das alles tut weh. Es ist jedoch leichter zu verschmerzen, wenn zugleich der Euro schwächer wird. So gewinnt die deutsche Industrie auf den Weltmärkten zumindest ein Stück Wettbewerbsfähigkeit zurück. Würde der Euro stattdessen aufwerten, wären deutsche Produkte noch teurer geworden. Der schwache Euro hilft, den Inflationsschock wegzustecken.

Natürlich könnte die Euro-Schwäche auch zu weit gehen oder gar ausser Kontrolle geraten. Ein Euro-Absturz würde den Import ausländischer Waren und Dienstleistungen stark verteuern. Die Preise in der Eurozone würden noch mehr steigen, die Konsumenten noch mehr Kaufkraft verlieren und die EZB würde sich noch weiter von ihrem Inflationsziel von 2 Prozent entfernen. Doch das ist bisher nicht geschehen und Anzeichen dafür fehlen.

Der aktuelle Inflationsschock hat gerade nicht die Art von Krise ausgelöst, welche dem Euro gefährlich werden kann. Sie hat alle Mitglieder der Eurozone in ähnlichem Ausmasse getroffen. In all diesen Ländern sind nun höhere Zinsen angebracht. In Italien oder Spanien muss die Inflation genauso eingedämmt werden wie in Deutschland oder den Niederlanden.

Eine andere Art von Schock

Die Interessen der Euroländer driften nicht so auseinander wie noch in der Eurokrise. Damals schien es lange so, als würden US-Ökonomen recht bekommen, welche den Euro von Anfang an als Fehlkonstruktion abtaten. Die Eurozone wurde von einem asymmetrischen Schock getroffen.

In südlichen Ländern wie Spanien oder Griechenland hatte ein gigantischer Geldzufluss aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, einen Boom ausgelöst. Die Preise stiegen viel schneller als in den nördlichen Ländern – die EZB konnte dieses Auseinanderdriften nicht verhindern. Sie hat ja nur einen einzigen Leitzins für alle Länder. Als die Finanzkrise ausbrach, stoppte der Geldfluss in den Süden. Zurück blieb eine Rezession und viel zu hohe Preise im Vergleich zu den nördlichen Ländern. Der Süden war nicht mehr wettbewerbsfähig.

Hätten die südlichen Länder noch eigene Währungen gehabt, wäre das Problem schnell gelöst gewesen. Ihre Währungen wären stark gefallen – und fertig. So hatte es Italien mit seiner Lira früher immer wieder gemacht. Und so machte es Island während der Eurokrise mit seiner Krone und erholte sich vergleichsweise schnell. Spanien jedoch hat seine Peseta nicht mehr und musste erst mühsam seine Preise wieder senken, was nicht ohne jahrelange hohe Arbeitslosigkeit möglich war.

In der Eurokrise wurde der Euro zum Problem. In der aktuellen Krise hat die Eurozone wiederum viele Probleme – doch der Euro gehört bislang nicht dazu.