Ex-Chef von Swisscom Blockchain wird Präsident der Crypto Valley Association Daniel Haudenschild folgt auf Oliver Bussmann. Jenna Zenk verlässt die Organisation bereits wieder. Maurizio Minetti

Neuer Präsident der Crypto Valley Association: Daniel Haudenschild. (Bild: PD)

Daniel Haudenschild ist am Donnerstag zum Präsidenten der Zuger Crypto Valley Association (CVA) ernannt worden. Dies berichtet am Freitag «Inside Paradeplatz». Gegenüber unserer Zeitung bestätigte ein Vertreter der CVA die Wahl. Haudenschild war zuvor CEO von Swisscom Blockchain. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass er die Swisscom-Tochter keine zwei Jahre nach der Gründung verlässt.

Die Generalversammlung der CVA verlief laut dem Bericht nicht ohne Nebengeräusche. Jenna Zenk, die erst im September in den Vorstand gewählt worden war, verlässt die Organisation bereits wieder. Sie kritisiert, dass sich vor allem Anwälte für den Vorstand der Organisation aufstellen liessen statt Krypto-Experten. Dem Vernehmen nach soll María Gomez, die ebenfalls im September gewählt worden war, ebenfalls auf dem Sprung sein.

Der bisherige Präsident Oliver Bussmann musste laut Berichten wegen Interessenkonflikten den Hut nehmen. Er soll angeblich das Netzwerk der Non-Profit-Organisation CVA für seine persönlichen Geschäfte genutzt haben. Bussmann selber sagt, es bestünde kein Interessenkonflikt. «Dies wurde von einem unabhängigen Gutachter, der von der Generalversammlung gewählt wurde und auch Vorschläge für die Reform der Governance-Strukturen gemacht hat, für den Vorstand bestätigt», zitiert ihn «Inside Paradeplatz».