Ebikon Ex-Schindler-CEO Oetterli: «Wurde nicht entlassen» Der ehemalige Schindler-CEO Thomas Oetterli hat sich erstmals öffentlich geäussert, nachdem im Januar sein überraschender Rücktritt von der Spitze des Ebikoner Lift- und Rolltreppenherstellers bekannt wurde.

Thomas Oetterli. Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 12.11.2021)

In einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» sagte er, er sei nicht entlassen worden. «Aber für mich war es gut, mal nicht mehr von morgens früh bis abends spät eingespannt zu sein.» Ausserdem sei er immer noch für Schindler als Berater tätig. «Insgesamt arbeite ich seit 27 Jahren für Schindler, und es war an der Zeit, die operative Leitung an neue Leute zu übergeben, die neue Impulse geben können», sagte Oetterli.

Auf den Einwand, sein Nachfolger Silvio Napoli sei gleichzeitig sein Vorgänger, sagte Oetterli: «Ja, aber ich glaube, dass es in der aktuellen Phase gut ist, dass Silvio Napoli und COO Paolo Compagna ohne grosse Einarbeitungszeit die operative Führung übernehmen konnten.»

Doppelbelastung sorgte für längere Diskussion

Im letzten Oktober wurde bekannt, dass Oetterli Verwaltungsratspräsident des Ostschweizer Technologiekonzerns SFS werden will. Damals war er noch CEO von Schindler.

Oetterli sagt nun rückblickend: «Dazu gab es eine längere Diskussion, natürlich auch mit dem Nominationskomitee von Schindler. Eine solche Doppelbelastung muss gut angeschaut werden. Aber man kam zum Schluss, dass man dem zustimmen kann. Unter anderem aufgrund meiner Erfahrung. Ich bin seit elf Jahren Verwaltungsrat bei SFS. Wenn ich neu dazugestossen wäre, wäre es wohl nicht möglich gewesen.» (mim)