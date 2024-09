Exklusiv-Interview «Das bereitet mir Sorgen»: CNN-Legende Richard Quest über die US-Wahlen, das CS-Debakel und das drohende Flug-Chaos Der britische Starmoderator Richard Quest gehört seit 22 Jahren zum Inventar des Nachrichtensenders CNN. Im Interview spricht er über den Kampf ums Weisse Haus, Angriffe auf die LGBTQ-Gemeinschaft – und seine Vielflieger-Erfahrungen mit der Swiss.

Seit 22 Jahren für CNN im Einsatz: Der 61-jährige Brite Richard Quest gilt beim US-Nachrichtensender und beim Publikum als Kultmoderator. Bild: Handout/Getty Images Europe

Man hört ihn schon von weitem. Denn die laute, markante Stimme ist das Markenzeichen des CNN-Starmoderators Richard Quest. Zum Interview lädt er in die «Executive Lounge» im 34. Stock des Hilton Hotels in Istanbul, wo er sich wegen der Jahrestagung des Airline-Verbands Iata aufhält. Der 61-Jährige ist Polit- und Wirtschaftsjournalist («Quest Means Business») und berichtet für den US-Nachrichtensender als «Business Traveller» über die Luftfahrt. Quest bestellt einen türkischen Kaffee, schnappt sich ein paar Häppchen vom Buffet und nimmt Platz: «Ich habe nicht viel Zeit, weil ich selbst bald noch ein Interview führen muss.»

Für das CNN-Publikum berichten Sie nicht nur über die Wirtschaft, sondern auch immer wieder über die US-Politik. Was wird in diesem Präsidentschaftswahlkampf anders aus journalistischer Sicht?

Richard Quest: Wir wissen, welche Fehler wir bei Donald Trumps Wahlkampf 2016 gemacht haben, und hoffen, daraus gelernt zu haben.

Also soll nicht über jeden noch so absurden Tweet Trumps berichtet werden?

Genau. Wir hatten uns da in etwas reinziehen lassen, was wir rückblickend nicht hätten tun sollen. Nicht nur wir.

Ex-Fox-News-Moderator Tucker Carlson heizte den Rassismus in den USA an. Bild: Richard Drew/AP

Der rechte Sender Fox News hat sich kürzlich von seinem wohl bissigsten Moderator Tucker Carlson getrennt. Wird der politische Diskurs, der in den USA generell sehr laut ist, nun etwas ruhiger?

Laut? Der Diskurs ist einfach anders.

Dann anders gefragt: Bevorzugen Sie das europäische System, in dem öffentlich-rechtliche Sender eine stärkere Rolle haben als in den USA, wo Private dominieren? Sie haben schliesslich selbst für die BBC gearbeitet.

Diese Frage stellt sich für mich nicht. So hat es sich nun mal entwickelt. Sind wir zu weit gegangen? Ist Fox News zu weit gegangen? Wahrscheinlich ja. Aber im Nachhinein ist man immer klüger.

Und mit welchem Kontrahenten rechnen Sie für Präsident Joe Biden auf republikanischer Seite?

Keine Ahnung! Trump, DeSantis, Haley, Pence – es gibt so viele Möglichkeiten und Konstellationen, die unvorhersehbar sind.

Sie alle möchten die US-Präsidentschaftswahl 2024 gewinnen und haben dafür ihre republikanische Kandidatur bekannt gegeben (von links): Ex-Präsident Donald Trump, Florida-Gouverneur Ron DeSantis, Ex-UNO-Botschafterin Nikki Haley, Ex-Vize-Präsident Mike Pence und Senator Tim Scott aus South Carolina. Bild: Charlie Neibergall, Meg Kinnard / AP

Florida-Gouverneur Ron DeSantis gilt nebst Trump als Mitfavorit. Er hat sich dem Kampf gegen die LGBTQ-Gemeinschaft verschrieben. Sie sind jüdisch und stehen zu Ihrer Homosexualität. Macht Ihnen diese Entwicklung Angst?

Sie macht mir grosse Sorgen. Sie macht mir Sorgen, weil sich diese Intoleranz gegenüber dem Anderssein institutionalisiert. Manchmal sagen diese Politiker, wir haben nichts gegen LGBTQ, wir wollen einfach nicht, dass es in der Schule unterrichtet wird. Ernsthaft? Was sagen sie dann dem armen Schüler, der Mühe mit seiner Sexualität hat und sich nicht zurechtfindet? Und noch was.

Bitte.

Oft heisst es, man solle solche Themen zu Hause mit den Eltern besprechen, womöglich mithilfe der Bibel, aber nicht in der Schule. Und was, wenn das nicht möglich ist, weil der Vater homophob oder die Familie zerrüttet ist? Aber ausgebildeten Lehrer wird es nun untersagt, hier zu helfen.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat sich dem Anti-Woke-Kampf verschrieben. Davon lassen sich andere Länder inspirieren. Bild: John Raoux/AP

Die Debatte strahlt auch auf andere Länder aus.

Genau. Und das macht mir am meisten Sorgen. Denn das US-System ist etabliert und kann solche Strömungen aushalten. Über die Zeit hinweg korrigiert es sich auch immer wieder. Aber wenn andere, weniger stabile Länder diese US-Gesetze als Beweis für ihre Politik übernehmen, wird es gefährlich. Ganz nach dem Motto: Wenn die USA Anti-LGBTQ sind, dürfen wir es auch sein. Es ist abscheulich.

Woran denken Sie zum Beispiel?

Etwa an das Uganda-Gesetz, das kürzlich verabschiedet wurde und im schlimmsten Fall die Todesstrafe für Homosexualität fordert. Auch andere afrikanische Länder schauen nach Florida und verfolgen, was DeSantis macht. Ich möchte nicht, dass ein Kind, egal ob schwul, lesbisch oder transgender, durch diesen Horror gehen muss, wie ich es musste in den 70er- und 80er-Jahren. In so einer Situation ist man mit elementaren Fragen ganz allein: Ich spüre, dass ich anders bin, aber weshalb? Wem kann ich mich anvertrauen? Werde ich toleriert? Was könnte passieren? Kein Wunder, ist die Suizidrate in der LGBT-Gemeinschaft überdurchschnittlich hoch.

Sie selbst sind inzwischen verheiratet ...

... ja, mein Partner und ich haben uns vor zwei Jahren das Jawort gegeben, er ist Produzent bei CNN. Ich habe meinen besten Freund geheiratet. Wobei, anfangs fand ich die Ehe für homosexuelle Paare etwas seltsam.

Weshalb?

Ich stamme nun mal aus einer anderen Generation. Wieso sollte ich auf eine heterosexuelle Art und Weise heiraten? Aber dann realisierte ich, dass dies der Preis ist, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Wenn mich Leute am TV sehen, stelle ich mir manchmal vor, wie das Kind zur Mutter sagt: «Wusstest du, dass dieser Moderator schwul ist?» Und die Mutter sagt: «Na und? Ich will hören, was er über den Dollar und den Franken sagt!» Es ist wichtig, dass die Gesellschaft Leute wie mich sehen. Ja, ich bin schwul und verstecke es nicht, aber das definiert mich nicht in meiner Berufsausübung. Wegen der weltweit schlechter werdenden Situation für die LGBTQ-Gemeinschaft sind Leute wie ich gezwungen, Stellung zu beziehen. Das mache ich, auch wenn es nicht angenehm ist.

Steht zu seiner Homosexualität: CNN-Moderator Richard Quest. Bild: Juri Junkov/DIV

Weil es sehr persönlich ist?

Nicht nur deswegen. Sondern weil es nicht meiner journalistischen Grundeinstellung entspricht, wonach Journalisten ihre Meinung nicht preisgeben. In 99,9 Prozent aller Fälle gelingt mir das. Aber wenn ich an den Teenager im ländlichen Nirgendwo denke, der von seinen Eltern verprügelt wird, weil er mit jemandem des gleichen Geschlechts schlafen möchte, dann kann ich nicht schweigen. Ich verstehe es bis heute nicht, wie manche Leute derart emotional werden, wenn es darum geht, wer mit wem schläft. Sie rufen «woke» und «Cancel Culture», doch dann sind sie es, die Bücher verbannen.

Sie sind seit vielen Jahren Journalist. Was denken Sie, wie sich unsere Arbeit als Medienschaffende durch die künstliche Intelligenz verändern wird?

Eine Gruppe von Wissenschaftern hat kürzlich einen Brief verfasst, in dem sie vor einer existenziellen Krise wegen der künstlichen Intelligenz warnen. Aber wenn man es genau liest, geht es nicht darum, dass Roboter die Welt übernehmen und uns alle töten werden. Es ist viel nuancierter. Sie warnen davor, dass wir das kritische Denken verlieren könnten, dass Fehlinformationen die gesellschaftliche Debatte untergraben werden. Wir drohen, intellektuelle Zombies zu werden.

Und was heisst das nun für den Journalismus?

Schwer zu sagen. In den USA gab es kürzlich einen Justizfall, bei dem die Anwälte vom Richter vorgeladen wurden, weil sie ihre Argumentation von ChatGPT verfassen liessen. Doch ChatGPT zitierte dabei Quellen, die es gar nicht gibt. Der Fehler war nicht, dass die Anwälte ChatGPT benutzten, ihr Fehler war, dass sie das Resultat nicht überprüften. Das gilt auch für den Journalismus.

Inwiefern?

Künstliche Intelligenz wie das ChatGPT-Programm hat auch Folgen für den Journalismus. Bild: Pierre Teyssot/MAXPPP

Wenn ich einen Artikel oder eine Rede schreiben muss über ein Thema, von dem ich nichts weiss, zum Beispiel das Bauernwesen im Norden der Türkei, dann kann ich ChatGPT um fünf Aspekte bitten und das Resultat als Ausgangspunkt für einen eigenen Artikel verwenden. Erst dann, und wenn ich alles kontrolliert und den Text umformuliert habe, wird es mein eigener Artikel.

Die Frage ist doch, ob die Leute direkt zu ChatGPT gehen, wenn sie etwas wissen möchten, anstatt den Fernseher anzuschalten oder die Zeitung zu kaufen.

Nein. Die meisten Leute sind zu faul. Sie werden ChatGPT verwenden, um ein Bewerbungsschreiben zu verfassen, aber sie werden nicht eintippen: «Sag mir alles, was ich über die aktuellen US-Präsidentschaftswahlen wissen muss.»

Und was heisst das nun für die Zukunft?

Heiliger Bimbam, keine Ahnung! Niemand weiss es! Ein wichtiger Investor sagte mir kürzlich, ChatGPT sei grösser als alles andere, mit dem wir bisher konfrontiert waren. Dessen muss man sich erst einmal bewusst werden. Der Konsens wäre an sich klar: Wir müssten einen Schritt zurückgehen und uns über den Umgang damit in Ruhe Gedanken machen.

Aber?

Wird China einen Schritt zurückgehen, während wir in Ruhe kontemplieren? Wird es Russland tun? Südkorea? Kaum. Wir gönnen uns den Luxus des tiefgründigen Nachdenkens nicht mehr, um uns der Konsequenzen bewusst zu werden. Wir sind viel zu beschäftigt. Meine Bildschirmzeit am Smartphone beträgt täglich 8 bis 9 Stunden. Ich mache alles auf dem Handy, nur «Candy Crush» spiele ich nicht.

Sie sind Vielflieger und Aviatikjournalist. Erwarten Sie einen erneuten Chaos-Sommer dieses Jahr mit langen Schlangen und Koffer-Bergen?

Nein. Blitze schlagen selten zweimal am gleichen Ort ein. Die Industrie hat die Probleme wie den Personalmangel erkannt und entsprechend gehandelt. Wogegen die Branche hingegen machtlos ist, sind die Streiks, wie jene der französischen Fluglotsen. Das wird ein Problem.

Droht 2023 erneut ein Chaos-Sommer an internationalen Flughäfen, so wie im vergangenen Jahr? Bild: Ennio Leanza/Keystone

Mit Verspätungen, Annullationen …

Logisch! Wir müssen hier nicht um den heissen Brei reden. Wenn es Streiks gibt und die Airlines nicht über Frankreich fliegen können, ist die europäische Aviatik im Eimer.

Waren Sie davon schon betroffen?

Bisher nicht. Aber das kann noch werden. In England haben auch schon die Bodenabfertiger die Arbeit niedergelegt. Streiks werden diesen Sommer das grössere Problem sein als Management-Fehler bei der Betriebsplanung, so wie im vergangenen Jahr.

Haben Sie persönlich als Vielflieger manchmal Flugscham?

Nein. Wieso sollte ich?

Weil Sie viele Emissionen damit verursachen.

Okay, aber wie sollte ich meinen Job sonst ausüben? Natürlich schaue ich, welche Transportart am sinnvollsten ist. Wenn es keinen Grund zum Fliegen gibt, fliege ich nicht. Wenn der Zug schneller und angenehmer ist, dann werde ich selbstverständlich nicht unnötig meine Flugmeilen und meinen CO2-Fussabdruck vergrössern.

Wenn Sie fliegen, fliegen Sie Businessclass, wo der Fussabdruck noch grösser ist.

Stimmt. Weil ich ans andere Ende gelangen und arbeiten muss.

Erwarten Sie denn von der Luftfahrtindustrie, dass sie nachhaltiger wird?

Ich erwarte es nicht, ich weiss es. Sie muss ganz einfach nachhaltiger werden, weil es die Kundinnen und Kunden fordern. Dessen sind sich die Airline-Chefs auch bewusst. Sie haben keine andere Wahl.

Fakt ist, dass die Airlines derzeit wieder Profite einfliegen. An der Iata-Jahrestagung hier in Istanbul nahmen über 1500 Industrievertreter teil – so viele wie noch nie. Wie empfinden Sie die Stimmung in der Branche?

Ich verspüre Optimismus. Denn die Erholung ist da, die Flüge sind voll, sie machen Geld. Sorgen bereitet vielen Airlines hingegen die Engpässe bei Ersatzteilen, Motoren und beim Personal. Das ist ein Nachteil.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr freut sich über die wiedererstarkte Nachfrage nach der Coronapandemie. Valentin Hehli / MAN

Wirklich? Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte kürzlich, dass ihm die hohen Preise aufgrund der hohen Nachfrage und des zu geringen Angebots derzeit Spass machen würden.

Klar, auch wenn er das sicher mit einer Prise Humor gesagt hat. Fakt ist aber, dass das Potenzial nicht ausgeschöpft werden kann. Am liebsten wäre der Branche eine Balance im Markt, eine nachhaltige Preisentwicklung. Aber das war noch nie der Fall, weil immer wieder externe Faktoren einwirken.

Was ist Ihre Vielflieger-Meinung zur Swiss?

Die Swiss ist eine hervorragende Airline, sie ist nicht umsonst das Kronjuwel der Lufthansa. Ich erinnere mich an einen Flug kürzlich mit ihr. Die Flight-Attendant entschuldigte sich fünfmal bei uns, weil wir eine Verspätung von 20 Minuten hatten, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber sie war den Tränen nahe.

Vielflieger Quest ist ein Fan der Lufthansa-Tochter Swiss. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Und was ist mit dem Flughafen Zürich?

Ich finde ihn etwas komisch. Man steigt aus dem Flugzeug, nimmt die Metro, dann schaut man Heidi zu, hört das Muhen der Kühe – muuuh! Doch dann wird es kompliziert mit den verschiedenen Ausgängen. Und es fehlen Automaten für Passagiere mit britischem Pass. Auch neue Röntgenmaschinen, bei denen Laptop und Getränke im Carry-on-Gepäck bleiben können, gibt es nicht. Er könnte definitiv etwas moderner werden. Aber hey, das ist Klagen auf hohem Niveau.

Das letzte Mal, als die Schweiz weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat, war bei der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Hat dies dem Image des Schweizer Finanzplatzes geschadet?

Nein. Alle, die auch nur ein klein wenig vom Thema verstehen, wussten seit langem, dass die Credit Suisse ein hoffnungsloser Fall war. Das Aus der Credit Suisse war ein unausweichlicher Unfall. Wie oft kann man eine Bank restrukturieren?

Hat die Schweiz das Richtige getan, um eine internationale Wirtschaftskrise zu verhindern oder einen gefährlichen Präzedenzfall mit der behördlich finanzierten Kreierung einer Megabank geschaffen?

Die Regulationsbehörden hatten keine andere Wahl. Sie mussten irgendwie reagieren. Also zwangen sie die UBS zur Übernahme …

… oder die UBS liess sich dieses einmalige Schnäppchen nicht entgehen.

Das Aus der Credit Suisse hat dem Image des Schweizer Bankensektors laut Quest international nicht geschadet. Bild: Walter Bieri/AP

Das wird sich weisen. Niemand weiss, ob da noch einige nicht explodierte Bomben drinstecken.

Trotzdem würden Sie den Schweizer Banksektor nach wie vor als vertrauenswürdigen, sicheren Hafen bezeichnen?

Natürlich. Wenn schon, dann hat diese Rettung das Image der Schweizer Banken als sicherer Hafen gestärkt. Denn die Regulationsbehörden haben gezeigt, dass sie ihre Grossbanken nicht untergehen lassen, vor allem für die Anleger.

Was bedeutet diese Rettung für die Zukunft möglicher Fall-outs, wenn die Regierungen immer wieder einspringen?

Das ist die grosse Frage. Es geht um die sogenannten moralischen Risiken. Wurden mit diesem Fall Fehlanreize geschaffen? Schwer zu sagen. Aber die Realität ist, dass Notenbanken neu definieren müssen, in welchen Fällen sie eine Bank untergehen lassen. Es geht darum, wer am stärksten leidet. Die Anleger? Die Bond-Inhaber? Die Anteilseigner? Klar ist hingegen, dass dies nicht der letzte Bail-out gewesen ist.

Sie arbeiten seit 22 Jahren für CNN. Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Ich habe keine Abwanderungsgelüste, wenn Sie das meinen. Im Gegenteil, wir sind gerade daran, meinen Vertrag zu verlängern. Ich bin ja erst 61 Jahre alt. Aber vielleicht werde ich die Geschwindigkeit künftig etwas drosseln.