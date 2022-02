Facebook Meta-Crash: Mark Zuckerberg verliert 27,4 Milliarden Dollar – innerhalb von 24 Stunden Der Facebook-Mutterkonzern Meta legt enttäuschende Zahlen vor: Die Nutzerzahlen wachsen langsamer, die Werbeeinnahmen sinken gar. Die Börse reagiert erbarmungslos.

Will von der Welt der sozialen Medien wechseln in die virtuelle Welt des Metaverse: Mark Zuckerberg, Gründer und Chef von Facebook. Marcio Jose Sanchez / AP

Facebook hat ein Tiktok-Problem: Das weltgrösste Online-Netzwerk gewann im vergangenen Quartal kaum neue Nutzer dazu. Die Zahl täglich aktiver Mitglieder sank sogar binnen drei Monaten um rund eine Million. Bei monatlicher Aktivität gab es ein für Facebook-Verhältnisse mageres Plus von zwei Millionen.

Zusammen mit der Enttäuschung über die Umsatzprognose für das laufende Quartal trieb dies die Anleger scharenweise in die Flucht: Die Aktie des Dachkonzerns Meta verlor in einem spektakulären Kurssturz im vorbörslichen Handel am Donnerstag rund 23 Prozent. Bei Börseneröffnung stieg der Verlust zwischenzeitlich auf 25.8 Prozent. Innerhalb eines Tages lösten sich somit fast 200 Milliarden Dollar in Luft auf.

Auf der Website des Wirtschaftsmagazins «Forbes», auf der sich die Vermögensentwicklung der reichen der Reichsten quasi in Echtzeit mitverfolgen lässt, reduzierte sich das Vermögen von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg um sage und schreibe 27,4 Milliarden Doller auf 87 Milliarden Dollar.