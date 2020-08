Ferien statt Entlassungen: Swiss-Crew will mit unkonventionellen Ideen Arbeitsplätze in der Krise retten

Und sie fliegen doch! Neue Zahlen zeigen, wie sehr es die Schweizer per Flugzeug ins Ausland lockt

Trotz drohender Quarantäne und Maskenpflicht an Bord zieht es viele Schweizer in den Sommerferien statt in die heimischen Berge ans ausländische Meer. Ob die Nachfrage weiter steigt, ist hingegen fraglich.