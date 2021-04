Finanzen Furioser Jahresstart: Die Luzerner Kantonalbank erhöht ihr Gewinnziel Wachstum bei allen Ertragskomponenten im ersten Quartal.

Der Jahresstart ist der LUKB gelungen. Bild: Keystone

(mim) Im ersten Quartal des laufenden Jahres konnte die Luzerner Kantonalbank (LUKB) ihren Konzerngewinn im Vergleich zum Vorjahr um 16,9 Prozent auf 54,9 Millionen Franken steigern. Allerdings war das Vergleichsquartal per Ende März 2020 teilweise durch Corona-bedingte Börsenturbulenzen beeinflusst. Nichtsdestotrotz konnte die Bank in den ersten drei Monaten 2021 bei allen Ertragskomponenten gegenüber der Vorjahresperiode zulegen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Der Zinserfolg wuchs um 5,6 Prozent auf 94,5 Millionen Franken, der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg um 7,9 Prozent auf 29 Millionen Franken und der Handelserfolg um 47 Prozent auf 15,4 Millionen Franken. Der gesamte Geschäftsertrag beträgt nach drei Monaten 147,1 Millionen Franken, was einer Steigerung um 26,9 Prozent entspricht.

Die LUKB geht nun davon aus, dass sich die positive Geschäftsentwicklung trotz Corona-bedingter Unsicherheiten fortsetzen wird. Sie erhöht darum ihre Zielsetzung für den Konzerngewinn vor «Amortisation Goodwill» für das ganze Jahr 2021 um 10 Millionen Franken auf rund 220 Millionen Franken.

LUKB-CEO Daniel Salzmann führt die verbesserten Aussichten für das Jahr 2021 auf mehrere Faktoren zurück: «Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen erweist sich als äusserst robust, sei es im Kredit- oder im Anlagebereich. Auch unsere gute Risikosituation leistet einen Beitrag zum starken Resultat: Wir mussten trotz der Corona-Pandemie nur wenig Wertberichtigungen auf Krediten vornehmen – die grosse Mehrheit unserer Kreditkunden ist gut unterwegs.»