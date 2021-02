Finanzen Gutes Jahr für die Clientis EB Entlebucher Bank Neues Mitglied im Verwaltungsrat.

(mim) Die Clientis EB Entlebucher Bank hat 2020 nach Steuern einen Gewinn von 2,54 Millionen Franken erwirtschaftet (Vorjahr 2,48 Millionen). Der Brutto-Erfolg im Zinsengeschäft betrug 12,3 Millionen Franken und übertraf das Vorjahr um 4,5 Prozent, wie die Regionalbank mitteilte. Der Ertrag im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg um 18 Prozent auf 1,6 Millionen Franken. Der Geschäftserfolg fiel mit 5,6 Millionen Franken um 7,3 Prozent höher aus als im Vorjahr. Im Rahmen des Bürgschaftsprogramms des Bundes unterstützte die Bank rund 90 regionale KMU mit Covid19-Krediten. Die Ausleihungen an die Kunden nahmen um 52,84 Millionen zu (+5,5%) und erreichten die Milliardenschwelle. Den grössten Anteil daran hatten die Hypothekarforderungen, die um 5,2 Prozent auf 904,5 Millionen Franken stiegen. Die Kundengelder erhöhten sich um 5,6 Prozent auf 796,7 Millionen.

Zusatzausschüttung für Aktionäre

Die Generalversammlung 2021 wird wie bereits 2020 unter Berücksichtigung der Covid19-Verordnung ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden. Aufgrund der beiden abgesagten, physischen Generalversammlungen 2020 und 2021 seien tiefere Durchführungskosten die Folge, so die Bank. Der Verwaltungsrat möchte die Aktionäre an diesen Einsparungen teilhaben lassen und beantragt der Generalversammlung vom März 2021 eine um 1 Prozent erhöhte Ausschüttung aus der «Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen» von total 9 Prozent (bisher 8%). Ausserdem wird Jan Arnet als zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Der 47-jährige Entlebucher ist CEO der Bertschi Group in Dürrenäsch und verfügt nebst einer Bankausbildung über einen Master in Corporate Finance. Er sei regional stark verwurzelt und ergänze mit seiner grossen Erfahrung in Wirtschaft und Führung das Gremium ideal. Die Clientis EB Entlebucher Bank mit Hauptsitz in Schüpfheim und Bankstellen in Entlebuch,Escholzmatt, Malters und Marbach beschäftigt insgesamt 47 Mitarbeitende.