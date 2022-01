Finanzplatz Bank CIC Schweiz eröffnet eine Niederlassung in Luzern Damian Muff, der von der Migros Bank kommt, leitet die neue Filiale.

Der Luzerner Sitz der Bank CIC Schweiz in der Villa Himmelrich. Bild: PD

Die Bank CIC Schweiz mit Hauptsitz in Basel streckt ihre Fühler auf den Zentralschweizer Finanzplatz aus. Sie hat Anfang Dezember an der Obergrundstrasse 61 in der Villa Himmelrich in Luzern ihren zehnten Standort in der Schweiz eröffnet. «Wir sehen in der Region grosses Potenzial und freuen uns, hier in Luzern Fuss zu fassen», lässt sich Thomas Müller, CEO der Bank CIC, in einer Mitteilung zitieren.

Damian Muff. Bild: PD

Geleitet wird die Luzerner Filiale von Damian Muff, der vor rund einem Jahr zur Bank CIC stiess. Zuvor war Muff über zehn Jahre lang bei der Migros Bank tätig, zuletzt als Regionenleiter Mittelland. Davor arbeitete er 13 Jahre lang bei der Obwaldner Kantonalbank. Muff wird unterstützt von zwei Kundenberatern, den Luzernern Gregor Schnider und Stephan Fischer.

Die Wurzeln der Bank CIC gehen auf das Jahr 1871 zurück, als Basler Unternehmer die Bank für die finanziellen Anliegen von Unternehmern gründeten. Heute ist sie mit mehr als 420 Mitarbeitenden an zehn Standorten präsent. Neben dem Hauptsitz Basel sind dies Fribourg, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, Neuchâtel, Sion, St.Gallen und Zürich. Die Bank CIC ist eine Tochtergesellschaft der französischen Finanzgruppe Crédit Mutuel. (mim)