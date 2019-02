Flugreisen: Mit Funkchips soll Gepäckverlust verhindert werden

Millionen Gepäckstücke gehen an Airports jedes Jahr verloren. Der Airlineverband Iata will mit der RFID-Technik für mehr Verlässlichkeit sorgen. Diese wird in den USA gerade getestet. Der Flughafen Zürich ist dafür noch nicht bereit. Andreas Lorenz-Meyer

Für den Flughafen Zürich mit Investitionen verbunden: Der aufgeklebte Strichcode auf Gepäckstücken wird durch einen Chip ersetzt. (Bild: Gaetan Bally/Keystone, Kloten, 28. März 2018)

Das ist ärgerlich: Nach der Landung steht man am Gepäckband und wartet auf den Koffer, doch vergebens. Ein Gepäckstück nach dem anderen gleitet auf einen zu, nur das eigene nicht. Irgendwann, alle anderen Passagiere sind längst Richtung Ausgang verschwunden, dämmert es einem: Das Gepäck ist irgendwo hängengeblieben. So etwas passiert recht häufig. Laut Airline-IT-Dienstleister Sita kamen im Jahr 2017 auf 1000 Passagiere 5,57 vermisste Gepäckstücke. 2016 waren es 5,73 pro 1000, 2007 fast 19. Die Quote wird besser, dennoch sind es im Jahr immer noch über 20 Millionen Gepäckstücke, die nach Ankunft auf sich warten lassen.

Das soll ein Ende haben. Der Airlineverband Iata kündigte im letzten Jahr die flächendeckende Einführung der RFID-Technik an. Das Kürzel steht für Radio Frequency Identification. Das Gepäck wird hier mit einem Chip versehen, der sich über Funk auslesen lässt. Das Ziel: mehr Verlässlichkeit als mit dem heute gängigen Strichcode auf dem Koffer. Bis Ende 2020 soll bereits die Hälfte aller reisenden Gepäckstücke einen Chip bekommen, 2023 so gut wie alle.

Chips seien zuverlässiger als Strichcodes

Soweit der Zeitplan des Airlineverbands, der von Einsparungen in Milliardenhöhe spricht. Im bestehenden Gepäcksortiersystem am Flughafen Zürich würde das Auslesen von RFID-Chips aber jetzt noch nicht funktionieren. Mediensprecher Philipp Bircher: «Wir haben vor einigen Jahren einen Test durchgeführt, der gezeigt hat, dass eine Nachrüstung des Systems bei Bedarf ohne allzu grossen technischen Aufwand möglich wäre.» Bei einem Teil der zu spät ausgelieferten Gepäckstücke könnte die Einführung von RFID laut Bircher tatsächlich von Vorteil sein, denn der heute verwendete Strichcode lässt sich nicht immer richtig auslesen. «Das ist wie beim Scannen der Artikel an der Ladenkasse: Da braucht es manchmal auch mehrere Versuche. Und manchmal ist das Etikett gar nicht lesbar.» RFID-Chips seien da zuverlässiger. Für Flughäfen würde die Einführung jedoch «substanzielle Investitionen» bedeuten, was gut mit den Vorteilen der Technik abzuwägen sei. «Verloren gehen Gepäckstücke eigentlich nie», erklärt Bircher weiter. Die Passagiere erhalten ihr Gepäckstück nur verspätet. Am Flughafen Zürich war das 2016 bis 2018 bei rund 275000 Gepäckstücken so, also bei 0,81 Prozent aller abgefertigten Gepäckstücke. Nur ein sehr kleiner Teil dieser Verzögerungen, 0,009 Prozent, ist «anlagebedingt»: Entweder kann der Strichcode nicht gelesen werden oder die Anlage streikt. In den allermeisten Fällen gibt es andere Ursachen, etwa knappe Umsteigezeiten. Jeder Flughafen hat eine Mindestzeit, die zwischen Landung eines Flugzeugs und Start des Anschlussflugs liegen muss. Am Flughafen Zürich sind das 40 Minuten. Wegen der sehr kurzen Wege dort ist es manchmal möglich, bei Verspätung den nächsten Flug zu schaffen, obwohl die Umsteigezeit unter 40 Minuten fällt. Die Passagiere steigen dann ins geplante Anschlussflugzeug – das Gepäck jedoch nicht. Es wird mit einem späteren Flug nachgeliefert.

Grösste Fehler passieren beim Umladen

Die Swiss beteiligt sich in Iata-Arbeitsgruppen an der Ausarbeitung der neuen Funkstandards. Ob sich ein flächendeckender Einsatz lohnt, wird auf einigen US-Flughäfen gerade getestet. «Die Aviatik-Industrie verspricht sich von RFID vor allem Verbesserungen bei der Nachverfolgung von vermisstem Gepäck», erklärt Swiss-Mediensprecher Florian Flämig. Die Einrichtung zusätzlicher Erfassungspunkte des Gepäcks wären mit RFID günstiger als mit optischen Scannern, sofern flächendeckend umgerüstet worden ist. Flämig weist noch auf die im Juni 2018 in Kraft getretene Iata-Resolution 753 hin. Sie sieht vor, dass Fluggesellschaften das Gepäck mindestens an 4 Schlüsselpunkten registrieren und dokumentieren müssen: bei Entgegennahme, Verladung, Transferumlad und Ausgabe. Das bringt schon eine verbesserte Nachverfolgbarkeit des Gepäcks, meint Flämig. Die Umsetzung der Resolution in Zürich, Genf und Basel erwartet er aber frühestens 2022. Grund: der hohe Aufwand bei den Infrastrukturanpassungen. Wann Swiss die RFID-Chips einführt, ist noch nicht klar.

Momentan liegt die grösste Fehlerquelle laut Flämig im Umladen von Gepäck zwischen zwei Flügen. Bei rund 4 von 1000 Passagieren muss man das Gepäck «wiederermitteln», nachdem es bei Swiss-Flügen als verspätet oder vermisst gemeldet wurde. In den allermeisten Fällen ist es innert 24 Stunden wieder da. Ganz selten nur bleibt es unauffindbar.