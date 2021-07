Frauen und Finanzen Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Transparenz in Partnerschaft: Was Frauen in Finanzfragen beschäftigt Die neue Studie «UBS Women's Wealth Studie 2021» wollte herausfinden, wie Frauen zum Thema Finanzen stehen. Die Ergebnisse zeigen erstaunliche Widersprüche.

Eine neue Studie der UBS und Sotomo hat untersucht, was Frauen über Finanzfragen denken.







Niz / BLZ

Frauen setzen sich weniger mit Finanzprodukten auseinander, machen sich aber mehr Sorgen um ihre finanzielle Absicherung im Alter. Dies ist die wichtigste Erkenntnis einer neuen Studie.

Wie stark beschäftigen sich Frauen in der Schweiz mit dem Thema Finanzen? Mit dieser Frage beschäftigte sich die «UBS Women's Wealth Studie 2021», die von der Grossbank zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Sotomo durchgeführt wurde. Die repräsentative Studie befragte zwischen dem 9. und 26. April 2507 Männer und Frauen online zum Thema Finanzen via Panel von Sotomo.

Dabei wurden Personen in allen Landesteilen der Schweiz und über alle Vermögensklassen der Schweiz befragt. Der Anteil der weiblichen Teilnehmenden betrug 40,6 Prozent. Da sich die Studie primär für das Thema Frauen und Finanzen interessierte, fokussierte sich auch die Auswertung auf die weiblichen Teilnehmerinnen.

Nur vermeintliches Desinteresse

Nur 20 Prozent der Teilnehmerinnen gaben an sich mit dem Thema Vermögensaufbau zu beschäftigen und sogar nur 15 Prozent aller befragten Frauen setzen sich mit der Entwicklung der Finanz-und Börsenmärkte auseinander. Dieses vermeintliche Desinteresse und der damit entstehende Gegensatz zwischen fehlender Beschäftigung aber steigender Sorge lässt sich zum Teil damit erklären, dass sich viele Frauen weniger kompetent einschätzen als Männer in Finanzfragen. Jedoch bestehen auch gute Gründe für die Sorgen der Frauen. So leben Frauen durchschnittlich vier Jahre länger als Männer. Zusätzlich entstehen regelmässig Erwerbsunterbrüche und Teilzeitarbeit wegen Mutterschaft.

Der Bericht zeigt aber auch eine Tendenz dazu, dass sich diese Situation in Zukunft ändern wird und sich die zukünftige «Frauengeneration» mehr für ihre Finanzen interessieren wird. So wollen sich vermögende Frauen aktiv über ihre finanziellen Angelegenheiten austauschen, dies entweder mit ihrem Partner (78 Prozent) oder einer Fachperson (76 Prozent). Ausserdem wünschten sich 70 Prozent der Frauen, sie hätten sich in jungen Jahren mehr um ihre Altersvorsorge gekümmert.

Ein wichtiger Aspekt ist, dass 58 Prozent der weiblichen Teilnehmerinnen der jüngeren Generation raten, eine Budgetplan aufzustellen und immerhin jede Zweite empfiehlt den Jüngeren auf Transparenz in der Partnerschaft zu pochen. Dass sich definitiv eine Kehrtwende abzeichnet, lässt sich erkennen, da sich jüngere Frauen bewusster mit Finanzprodukten auseinandersetzen.