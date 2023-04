Führungswechsel Michael Wanner übernimmt als CEO von CH Media Mit dem heutigen Tag beginnt bei CH Media, zu der unter anderem dieses Newsportal gehört, eine neue Ära: Michael Wanner wird CEO. Mit ihm übernimmt die fünfte Generation der Verlegerfamilie Wanner die operative Leitung.

Langfristige Orientierung: Michael Wanner ist neu operativer Chef. Bild: CHM

«Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe», sagt Michael Wanner. CH Media sei in einer aussichtsreichen Position für die weitere Entwicklung: «Die digitale Transformation ist eine Herausforderung, die mich reizt.»

Der 40-Jährige sieht CH Media an einem Wendepunkt. Nachdem das Unternehmen seit 2018 durch die Fusion und durch Übernahmen gewachsen sei, werde der künftige Erfolg nun davon abhängen, wie gut es gelinge, organisch zu wachsen. Michael Wanner glaubt an die «journalistische DNA» von CH Media. Dass es ein Familienunternehmen sei, ermögliche langfristiges Denken und eine Unternehmenskultur, die sich durch Vertrauen und Innovationsfreude auszeichne.

Michael Wanner leitete bislang das Newsportal watson. Als Geschäftsführer brachte er es in die schwarzen Zahlen und expandierte in die Westschweiz. Davor hatte er Erfahrungen beim deutschen Medienunternehmen Gruner + Jahr gesammelt. Michael Wanner verfügt über einen Master-Abschluss in Law and Economics der Universität St. Gallen sowie über einen Master in Public Administration der Harvard Kennedy School.

