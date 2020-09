Für 75 Millionen Franken: Buttisholzer Tschopp Holzindustrie AG baut neues Sägewerk Es ist die grösste Investition in der 100-jährigen Firmengeschichte. Die Baubewilligung wird im Januar 2021 erwartet.

Der Sitz der Tschopp Holzindustrie AG in Buttisholz. PD

(mim) Mitten in der Coronakrise hat die Tschopp Holzindustrie AG aus Buttisholz ein Baugesuch für ein neues Sägewerk eingereicht. Wie das Unternehmen mitteilt, befasste sich die Geschäftsleitung in den letzten drei Jahren intensiv mit der Planung des neuen Sägewerks. Dieses soll das bestehende Werk ablösen, das seit Jahren im Dreischichtbetrieb an der Kapazitätsgrenze betrieben werden muss. Wie das Unternehmen auf Anfrage erklärt, beläuft sich das Investitionsvolumen auf 75 Millionen Franken. Es handle sich um die grösste Investition in der 100-jährigen Firmengeschichte.

Die Baubewilligung wird im Januar 2021 erwartet, danach werden umgehend die Bauarbeiten starten, heisst es in einer Mitteilung. Sämtliche Maschinen und Anlagen seien bereits bestellt. Nach einer zweijährigen Bauphase für die 123 Meter lange und 20 Meter hohe Halle, sowie für die Montage der Maschinen- und Fördertechnik, sei die Inbetriebnahme im Frühjahr 2023 vorgesehen.

Das neue Sägewerk entsteht auf einem dem bestehenden Areal angrenzenden Grundstück von 20'000 Quadratmeter Fläche. Ein Teil dieser Fläche gehörte der benachbarten Baufirma Aregger AG und konnte von der Tschopp Holzindustrie AG gekauft werden. Der verbleibende Teil des Aregger-Grundstückes wurde von der Interspan Tschopp AG gekauft. Die Firma Aregger AG baut aktuell, nur wenige hundert Meter weiter, eine neue Firmenzentrale. Diese Landverkäufe unter den drei benachbarten Firmen waren notwendig, da kein angrenzendes, eingezontes Bauland für das neue Sägewerk zu Verfügung stand, erklärt das Unternehmen.

Neue Produkte können hergestellt werden

Herzstück des neuen Werkes sind sogenannte Hochleistungs-Quadro-Bandsägen. Eine Quadro-Bandsäge besteht aus einer Einheit von vier Bandsägen. Es werden zwei Quadro-Einheiten installiert, wodurch dann acht Bandsägen zur Verfügung stehen. Diese Sägetechnologie ermögliche eine sehr hohe Einschnittleistung, Flexibilität in den Schnittbildern und gleichzeitig eine grosse Ausbeute, heisst es in der Mitteilung.

Von links nach rechts: Architekt Martin Mathis mit Firmeninhabern Ronald und Daniel Tschopp. PD

Das neue Sägewerk sei für die zukünftige Entwicklung der Firma existenziell. Die Einschnittleistung sei so grosszügig dimensioniert, dass neben dem Bedarf des Schalungsplattenwerkes problemlos Schnittholz für neue Produkte erzeugt werden könne. Schon längere Zeit möchte die Firma Tschopp neben dem Hauptprodukt Schalungsplatten, den Holzpellets und Ökostrom weitere Holzwerkstoffe herstellen. Dies war bisher aus Kapazitäts- und Technologiegründen mit dem bestehenden Sägewerk nicht möglich. Nach einer Phase der Inbetriebnahme werde die Einschnittmenge bei 135'000 Kubikmeter pro Jahr liegen, und könne dann Schritt um Schritt weiter erhöht werden.

Die Tschopp Holzindustrie AG wurde im Jahre 1920 gegründet, beschäftigt 110 Mitarbeitende und verarbeitet pro Jahr 110'000 Kubikmeter Holz aus der Schweiz. Die Inhaber Ronald und Daniel Tschopp leiten die Firma in der dritten Generation.