Geldanlage Eine Renditeperle aus der Ostschweiz ist Pflicht in jedem Depot – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso der Ostschweizer Technologiechampion VAT ein sicherer Wert bleibt und wieso er von Eli Lilly begeistert ist.

Exklusiv für Abonnenten

Marco Ratschiller

Stark unterwegs sind die Papiere von Eli Lilly (LLY US): Innerhalb der letzten fünf Jahren stiegen die Aktien des US-Krebsmittelherstellers um satte 463.1% an. Die Zukunftsaussichten des 423 Milliarden US-Dollar schweren Giganten sind top: Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von 7.265 Milliarden auf 16.904 Milliarden Dollar anwachsen. Bei einer erwarteten Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 72.3% per 2025 dürfen Sie unter keinen Umständen Papiere vorzeitig veräussern. (Kaufen)

Mehr als rund läuft es beim Ostschweizer Technologiechampion VAT (VACN SW): Während den letzten fünf Jahre stiegen die Aktien des 11-Milliarden-Franken-Titels um enorme 182.7% an. Obwohl das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis mit 52.7 Punkten überteuert ist, dürfen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen lassen. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von 176 Millionen Franken auf über 393 Millionen Franken ansteigen. Sofern 2025 die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital die Marke von über 30% erreicht, dürfen Sie sich auf der sicheren Seite befinden. (Nachladen)

Der holländische Technologiewert ASML (ASML NA) ist weiterhin der absolute Börsenjackpot: +274.4% innert fünf Jahren. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von 4.052 Milliarden Euro auf 13.147 Milliarden Euro anwachsen. Sicherlich ist auch hier das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis mit 35.5 Punkten mehr als strapaziert, aber schon im Jahr 2025 wird dieser matchentscheidende Indikator laut meinen Mutmassungen für Ihren Anlageerfolg auf unter 23 Punkte fallen, womit Sie sich beim 261-Milliarden-Euro-Titel keine Sorgen machen sollten. (Nachladen)

Eine der ersten ausländischen Empfehlungen in den Anfangszeiten dieser Kolumne startet regelrecht durch: Darf ich Ihnen den US-Finanztechnologiewert FISERV (FI US) in Erinnerung rufen? Der Zuwachs über die letzten zehn Jahre betrug überragende 430,19%, während der US-Bankenchampion JPMorgan (JPM US) nur eine Performance von +164.88% in der gleichen Periode ermöglichte. Bei der aktuellen Marktkapitalisierung von 71 Milliarden US-Dollar weist dieses Unternehmen sogar eine höhere Bewertung als unsere UBS auf. (Dauerkaufempfehlung)

Dieser Tage endet die Laufzeit des Anlagetipps mit dem Kapitalgeber LUKB. Die Bilanz ist ein Statement für strukturierte Produkte. Der Softcallable MBRC (Valor: 112131943) ermöglichte eine Gesamtrendite über die Laufzeit von 18 Monaten von +13.59%, was trotz der defensiven Ausgestaltung ein Topergebnis darstellt. Weiter sei vermerkt, dass bis zum Schlusstag Anlagegelder in der Höhe von 13 Millionen Franken veranlagt waren, womit Gerüchte nicht stimmen, dass es sich beim Anlagetipp um Lockvogelangebote handelt, die für ausgewählte Akteure erstellt wurden. (Riesiger Erfolg mit LUKB)

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Seit einiger Zeit verfolge ich mit grossem Interesse Ihre Anlagetipps in der «Schweiz am Wochenende». Vor gut 10 Jahren habe ich mein gesamtes Alterskapital von 1.5 Millionen Franken in ein Privat-Darlehen angelegt, das momentan zu 5% verzinst wird. Somit beträgt mein Jahreseinkommen (inkl. Altersrenten auch von meiner Frau) 104’650 Fr., was unsere Bedürfnisse zufriedenstellend abdeckt. Dieses Darlehen möchte ich schrittweise abbauen. Was für Anlagen können Sie mir empfehlen, damit weiterhin ein Jahreseinkommen von genannter Höhe erreicht werden kann? Meine Frau ist im März dieses Jahres 80 Jahre alt geworden – ich im Januar 73. Wenn möglich, möchte ich vorläufig kein Kapital antasten.

Sie haben eine Gesamtrendite von knapp unter 7 Prozent mit Rente. Konkret gilt es, 5 Prozent garantierte Rendite zu ersetzen. Wenn wir den Pictet-Index anschauen, welcher seit 1926 existiert, erzielt dieser Aktienbarometer eine jährliche Rendite von nahezu 7 Prozent. Wir dürfen die Vergangenheit nicht in die Zukunft extrapolieren. Das ist nicht rechtens.

Was ich Ihnen vorschlage, ist eine Schweizer Dividendenstrategie mit Topwerten und darauf gedeckte Calls zu machen. Bei einer konservativen Ausrichtung sehe ich sehr hohe Chancen, dass Sie Ihr Kapital nicht antasten müssen! Seien Sie sich aber bewusst, dass es Jahre gibt, in denen auch negative Renditen möglich sind. Mit Immobilien und Obligationen würden Sie nicht auf Ihre Zielrendite kommen. Gerade im Jahr 2022 haben Sie mit Obligationen einen Wertverlust von bis zu 14 Prozent erlitten, was in diesem Zusammenhang ein warnendes Beispiel sein sollte! Wichtig bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Struktur sind die Kosten, welchen Sie Beachtung schenken sollten.

Anlagetipp der Woche

Erstmals können Sie den Anlagetipp nicht nur an der SIX, sondern auch an der Berner Börse (BX+) erwerben, was Kostenvorteile nach sich zieht, sofern Sie vorzeitig aussteigen oder Ihre Anteile erhöhen möchten. Was bedeutet dies konkret? Die wie die SIX Finma-regulierte Berner Börse verlangt nach Ablauf der Emissionsphase keine Handelsgebühren für Transaktionen beim Anlagetipp, was Ihre Erfolgsbilanz verbessert.

Das Produkt von Leonteq (Rating: BBB-) gibt es als Novum mit zwei Valoren-Nummern: BX-Produkt (Valor: 117179265) ohne Börsenhandelsgebühren nach Emission und SIX-Produkt (Valor: 117179238) mit Börsenhandelsgebühren nach Emission. Wenn Sie davon ausgehen, dass weder Alcon, Richemont, Holcim, Sika noch Zürich mehr als 50% seit der Kursfixierung über eine Periode von 18 Monate an Wert einbüssen, sind Sie optimal aufgehoben. Für das Kursrisiko werden Sie mit einem maximalen Jahreszins von 15.32% in Franken entschädigt. In einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre würde Ihre Trefferquote bei einem Autocall von 90% bei 100% (Quelle: PrivatAm) liegen. Im Vergleich zu einem markführenden Anbieter liegt der Garantiezins über die Laufzeit um über 70.5% höher. Einzig unsere Kursbarriere liegt bei 50% und beim Wettbewerber, der über ein besseres Rating verfügt, bei 49%.

Zusätzliche Kostenvorteile für Sie bei der BX+