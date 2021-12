GEldwäscherei-Prozess Frankreich senkt Busse für UBS stark Ein Pariser Berufungsgericht hat die Geldstrafe der Schweizer Bank UBS massiv reduziert. Die Tatbestände illegaler Kundenfang und erschwerte Geldwäsche wurden aber bestätigt. Die UBS kann in Paris noch an den Kassationshof gelangen.

Die Grossbank muss weniger tief in die Tasche greifen. Sebastian Gollnow / dpa

Milder im Strafmass, aber unbeirrbar in der Sache: So hat die Pariser Cour d’appel am Montag in der Affäre UBS entschieden. Die Zürcher Grossbank erhält eine Busse von lediglich 3 Millionen Euro, was einem Tausendstel der 3,7 Milliarden Euro der ersten Instanz entspricht. Dazu beschlagnahmt das Gericht aber die bereits hinterlegte Kaution von einer Milliarde Euro. Die Schadenersatzsumme von 800 Millionen Euro in erster Instanz wird bestätigt.

Unter dem Strich kommt die UBS in dem spektakulären, dreijährigen Prozess mit gut 1,8 Milliarden Euro davon. Das ist eine starke Minderung um den Faktor 2,5. In der Sache bestätigte das Gericht aber die Delikte, deren sich UBS schuldig gemacht habe – illegaler Kundenfang in Frankreich sowie «erschwerte» Geldwäsche. Andere Länder könnten die UBS nun auch wegen der Reinwaschung undeklarierter Vermögen belangen wollen.

UBS-Rechtschef Markus Diethelm (l.) und UBS-Frankreich-Chef Jean-Frederic de Leusse warten Montag, 13. Dezember, auf das Urteil in Paris. Michel Euler / AP

Vier persönlich angeklagte UBS-Manager kommen ebenfalls glimpflicher davon als im ersten Prozess von 2019: Die ehemalige Nummer drei der Bank, Raoul Weil, wird wie in erster Instanz freigesprochen. Drei andere erhalten verminderte, auf Bewährung ausgesetzte Strafen von sechs bis zwölf Monaten Haft sowie Geldbussen bis 200'000 Euro.

Ob die Bank und die Angeklagten noch an den Kassationshof gelangen werden, war vorerst offen. Einer der UBS-Anwälte, Hervé Temime, kommentierte gegenüber CH Media gleich nach Bekanntwerden des Urteils, es handle sich um eine «sehr tiefe Busse». Dass dazu aber die Kaution beschlagnahmt wird, will dem Pariser Staranwalt nicht in den Kopf: «Das ist ein sehr merkwürdiger Entscheid.» Der in diesem Jahr zurückgetretene Chefjurist der UBS, Markus Diethelm, wollte gegenüber CH Media keinen Kommentar abgeben.