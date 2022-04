Generalversammlung LUKB-GV: Alle Anträge werden angenommen – Franz Grüter klar gewählt Mit einem Ja-Anteil von 96 Prozent: Franz Grüter wurde an der LUKB-GV klar gewählt. Markus Hongler bleibt Präsident.

Das Logo der Luzerner Kantonalbank am Hauptsitz in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (3. Februar 2022)

An der Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank (LUKB) vom Montag sind alle Anträge angenommen worden. Die Generalversammlung genehmigte die Dividende und stimmte allen weiteren Anträgen des Verwaltungsrates zu. Vizepräsident Josef Felder trat nach 14 Jahren aus dem Verwaltungsrat aus, neu hat Martha Scheiber das Vizepräsidium übernommen. Markus Hongler bleibt Präsident.

Franz Grüter Archiv: Pius Amrein

Alle weiteren Verwaltungsräte wurden wiedergewählt, darunter auch Franz Grüter. Der SVP-Nationalrat und Unternehmer war im Vorfeld aus Aktionärs- und Politikkreisen wegen Äusserungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekonflikt kritisiert worden. Franz Grüter wurde nun mit einem Ja-Anteil von 96 Prozent gewählt. Die anderen wiedergewählten Mitglieder kamen auf einen Ja-Anteil von mindestens 97 Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Jahr wurde Grüter mit einer Mehrheit von fast 99 Prozent gewählt.

Die Generalversammlung fand wegen der Covid-Auflagen ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese konnten ihr Stimm- und Wahlrecht aber über Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen.

Auswirkungen des Kriegs noch nicht abschätzbar

Die LUKB hat 2021 ein Rekordergebnis erzielt, wie bereits Anfang Februar berichtet. Mit der Dividende von 12.50 Franken pro ­Namenaktie erhält der Hauptaktionär Kanton Luzern mit seiner 61,5-Prozent-Beteiligung 65,3 Millionen Franken. Zusammen mit der Abgeltung der Staatsgarantie von 9,3 Millionen Franken und den Luzerner Kantonssteuern von 8 Millionen Franken bezahlt die LUKB dem Kanton Luzern für das Geschäftsjahr 2021 über 80 Millionen Franken.

Auch das neue Jahr hat gut angefangen. Nach den ersten drei Monaten des Jahres 2022 weist die LUKB einen Konzerngewinn von 55,6 Millionen Franken aus. Dies entspricht einer Steigerung um 1,6 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistungsfähigkeit sank allerdings um 5,4 Prozent auf 70,1 Millionen Franken. «Die ersten drei Monate 2022 waren von grossen politischen Unsicherheiten, steigender Inflation und volatilen Finanzmärkten geprägt. Unsere Bank hat sich unter diesen Rahmenbedingungen sehr robust gezeigt», so die Einschätzung des Geschäftsgangs im ersten Quartal von LUKB-CEO Daniel Salzmann.

Die LUKB verbesserte sich im ersten Quartal beim Zinserfolg – ihrer wichtigsten Ertragskomponente – gegenüber der Vergleichsperiode von 2021 um 1,2 Prozent auf 95.7 Millionen Franken. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg um 9,2 Prozent auf 31,7 Millionen. Der Handelserfolg hat gegenüber dem aussergewöhnlich hohen Ergebnis aus dem ersten Quartal 2021 um 13,6 Prozent abgenommen. Er liegt jedoch mit 13,3 Millionen Franken innerhalb der sonst üblichen Bandbreite.

Die LUKB strebt nach dem ersten Quartal unverändert einen Jahres-Konzerngewinn in der Höhe des Vorjahres an (2021: 221,4 Millionen Franken), sofern die Schweizer Wirtschaft und das Marktgebiet der LUKB «nicht von unvorhersehbaren und schwerwiegenden Ereignissen tangiert werden», wie es in einer Mitteilung heisst. Die die mittel- und langfristigen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf ihre Geschäftstätigkeit seien aktuell noch nicht abschätzbar, schreibt die Bank. (mim)