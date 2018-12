Generationenwechsel bei der Schaerholzbau AG Auf den 1. Januar 2019 übernehmen Michael und Lukas Schär die Verantwortung für das Familienunternehmen Schaerholzbau AG von ihren Eltern Hildegard und Walter Schär-Valkanover.

Die Schaerholzbau AG geht an die fünfte Generation. Im Bild (von links): Walter und Hildegard Schär-Valkanover übergeben die Verantwortung an ihre Söhne Lukas (29) und Michael Schär (31). Bild: Doris Hüsler/PD

Am internen Firmenanlass vom Freitagabend sei die symbolische Schlüsselübergabe erfolgt, heisst es in einer Mitteilung des Betriebs aus Altbüron. Demnach übernimmt Lukas Schär (29) das Präsidium des Verwaltungsrats, Michael Schär (31) wird Geschäftsführer. Walter und Hildegard Schär ziehen sich nach bald drei Jahrzehnten aus dem operativen Geschäft zurück, wobei Walter Schär im Verwaltungsrat verbleibt, schreibt das Unternehmen weiter. Hildegard Schär konzentriere sich auf die Organisation der kulturellen Anlässe im bau 4. Mit dem bau 4 hat die Firma in Altbüron einen Raum etabliert, in dem regelmässig Kultur stattfindet, das Hauptinteresse gilt dem modernen Jazz, der improvisierten und experimentellen Musik und der Kunst.

125-jährige Firmen- und Familiengeschichte

Die Schaerholzbau AG hat sich laut eigenen Angaben in den vergangenen knapp 30 Jahren von einer kleinen Zimmerei zu einem der grössten Gesamtleister für Holzbauten der Schweiz entwickelt. Heute beschäftigt das Unternehmen mit Hauptsitz in Altbüron und Zweigwerken in Grossdietwil, Horw und Malters rund 100 Mitarbeitende. Gegründet wurde es 1892 als Mühle- und Sägereibetrieb in Grossdietwil. Mit Michael und Lukas Schär übernimmt die fünfte Generation das Ruder. (lb)