Generationenwechsel bei Network 41 Pius und Martina Krummenacher übergeben das Unternehmen ihren Kindern Fabio und Leandra. Fabio Krummenacher wird zudem CEO. Maurizio Minetti

Die neue Geschäftsleitung von Network 41 (v.l.n.r.): Markus Flashar, Ruben Gomez, Fabio Krummenacher (CEO), Michael Fischer und Roland Müller. (Bild: PD)

Beim Telekom-Dienstleister Network 41 mit Hauptsitz in Sursee übernimmt die neue Generation das Ruder. Die Gründer und Inhaber der Firmengruppe, Pius und Martina Krummenacher, übergeben das Unternehmen ihren Kindern Fabio und Leandra, heisst es in einer Mitteilung. «Die Network-41-Gruppe hat mit über 300 Mitarbeitenden und seinen diversen Standorten in der Schweiz sowie Firmen in Deutschland und Österreich eine stattliche Grösse erreicht. Aber im Kern ist Network 41 ein KMU, ein Familienunternehmen, geblieben», sagt Pius Krummenacher. Er hat zusammen mit seiner Frau Martina das Unternehmen 1986 mit drei Mitarbeitenden in Entlebuch gegründet.

Pius Krummenacher, Fabio Krummenacher und Martina Krummenacher. (Bild: PD)

Im Zuge der Nachfolgeregelung wurde zudem die Geschäftsleitung neu gebildet. Fabio Krummenacher, der bereits seit zwei Jahren bei Network 41 tätig ist, übernimmt als neuer CEO die Leitung von Network 41 Schweiz. Er will an der bisherigen Strategie des Unternehmens festhalten. «Die grosse Herausforderung wird auch künftig sein, die notwendigen Fachkräfte für den Ausbau der Firma zu finden», sagt Fabio Krummenacher. Der Geschäftsleitung gehören zudem an:

Markus Flashar, CFO und Leiter Overhead

Michael Fischer, Leiter Mobile und Montage

Ruben Gomez, Leiter ICT

Roland Müller, Leiter Engineering

Der bisherige CEO Stefan Furch und COO Urs Vetter treten aus der Geschäftsleitung aus. Sie werden laut der Mitteilung in neuer Funktion weiterhin für Network 41 tätig sein.