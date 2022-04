Gesundheitskosten Concordia zapft erneut Reserven an – und schüttet 73 Millionen Franken aus Die Gesundheitskosten steigen wieder stark an – stärker als von den Versicherern ursprünglich angenommen. Die Concordia sieht sich vor dem drohenden Prämienschub im Herbst dennoch gut aufgestellt.

Es dürfte ein ungemütlicher Herbst für die Schweizer Krankenkassen werden. Die Indizien häufen sich, dass viele ihren Versicherten für 2023 eine happige Prämienerhöhung präsentieren müssen – nachdem sie im Vorjahr noch stolz die erste Senkung seit Jahren verkündet hatten.

Offenbar hat die Branche die Gesundheitskosten im zweiten Pandemiejahr unterschätzt. Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), das für die Bewilligung der Prämien zuständig ist, heisst es dazu:

«Die Kosten für das Jahr 2021 lagen höher als die Schätzungen der Versicherer, und wenn die Kosten weiter steigen, ist auch ein entsprechender Anstieg der Prämien zu erwarten.»

Bereits Ende März hatte mit der CSS die grösste Grundversicherin des Landes vor einem möglichen Prämienhammer im Herbst gewarnt. Es gebe nichts schönzureden, 2022 werde für die gesamte Versicherungsbranche ein Verlustjahr, liess der Krankenversicherer verlauten. Angesichts der gegenwärtigen Lage rechne man mit «einer Prämienanpassung deutlich über dem Niveau der letzten vier Jahre».

Concordia-CEO Nikolai Dittli am Firmensitz in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (7. März 2019)

Darauf angesprochen, gibt sich Nikolai Dittli, Chef des Luzerner Versicherers Concordia, zurückhaltender. «Es wäre unseriös, jetzt schon Prognosen zur Höhe der nächsten Prämien zu machen», sagt er. Schliesslich würden diese auf Schätzungen der Gesundheitskosten für das Jahr 2023 basieren. Was er aber sagen könne, sei, dass die Prämien bei der Concordia weniger stark ansteigen werden als im Branchenschnitt – als finanziell gesundes Unternehmen befinde man sich da in einer etwas günstigeren Lage als die Konkurrenz.

150 Franken für Erwachsene, 100 Franken für Jugendliche

Unabhängig von den Prämien will die Concordia auch heuer wieder ihre Reserven anzapfen und den Grundversicherten insgesamt 73 Millionen Franken auszahlen. Konkret heisst das: Erwachsene erhalten diesen Herbst 150 Franken, Jugendliche 100 Franken und Kinder 40 Franken. Die sehr gute Reservesituation mache dies möglich, erklärt CEO Dittli. Ausserdem zahle die Concordia als nicht profitorientierter Verein ihren Versicherten wann immer möglich Geld zurück; in den letzten vier Jahren wurden die Grundversicherten bereits mit insgesamt 446 Millionen Franken am Erfolg beteiligt.

Doch auch der Luzerner Versicherer spürt, dass der Wind in der Branche allmählich dreht – und die Leistungskosten momentan stärker als angenommen steigen. Bereits im letzten Jahr habe es in der Grundversicherung einen deutlichen Teuerungsschub gegeben, teilt die Concordia anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2021 mit. Demnach stiegen die Leistungskosten in der Grundversicherung pro versicherte Person um 7,2 Prozent, womit die Concordia deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3 Prozent lag.

Grund dafür sind unter anderem Nachholeffekte bei Sprechstunden, Kontrolluntersuchungen und Operationen, die aufgrund der Pandemie ausgesetzt wurden. Weiter spüren derzeit alle Krankenversicherer eine Zunahme von Long-Covid-Fällen und ein steigendes Beratungsbedürfnis seitens junger Erwachsener, sich mit der psychischen Belastung der Pandemie auseinanderzusetzen.

Im Ergebnis führte die starke Kostensteigerung bei der Concordia zu einem Verlust in der Grundversicherung und einem deutlichen Gewinnrückgang in der Zusatzversicherung:

Die Concordia in Zahlen 2020 2021 Ergebnis Grundversicherung 42 Mio. Fr. -89 Mio. Fr. Ergebnis Zusatzversicherung 89 Mio. Fr. 44 Mio. Fr. Verwaltungskosten 4,9% 5% Grundversicherte (per 1.1.) 631 000 626 000

Das Eigenkapital der Concordia, die in der Schweiz und in Liechtenstein rund 626’000 Grundversicherte zählt, verminderte sich aufgrund der Verlustsituation um 50 Millionen Franken und beträgt nun rund 1,4 Milliarden Franken.

Prämienerhöhungen im zweistelligen Prozentbereich?

Die Concordia sieht sich für das laufende und kommende Jahr dennoch gut aufgestellt. Der ausgewiesene Verlust sei eine Folge der Rückstellungen, die man mit Blick auf die Auszahlungen im Herbst getätigt habe, erklärt Dittli. Ohne diese hätte man die Rechnung mit einer schwarzen Null abgeschlossen.

Einen Prämienhammer will die Concordia ihren Versicherten im Herbst unbedingt ersparen. Jüngst hatte auch Verena Nold, die Direktorin des Krankenkassen-Verbands Santésuisse, bei dem die Concordia ebenfalls Mitglied ist, vor einem satten Prämienschub gewarnt. «Wenn man nichts tut, drohen Erhöhungen im zweistelligen Prozentbereich», sagte sie gegenüber SRF. Eine durchschnittliche Prämienerhöhung von über 10 Prozent, das habe es zuletzt vor 20 Jahren gegeben.

So weit werde es bei der Concordia nicht kommen, sagt Dittli. Es müsse aber tatsächlich etwas gegen die steigenden Gesundheitskosten getan werden. Das grösste Sparpotenzial ortet der Concordia-Chef bei den Medikamenten- und Laborpreisen, die gerade im Vergleich zum näheren Ausland viel zu hoch seien, sowie im Spitalbereich, wo die Pandemie zu einer gewissen «Ambulantisierung» geführt habe.

«Es hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen kein stationärer Aufenthalt im Spital nötig ist und ambulante Behandlungen sogar zielführender für die Patientinnen und Patienten sind.»

Das Schweizer Gesundheitssystem habe den Pandemietest grundsätzlich bestanden. Nun gelte es, die überfälligen Reformen anzugehen – nur so sei das Kostenwachstum aufzuhalten.