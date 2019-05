Gewerbe-Treuhand baut zwei Standorte aus Die Gewerbe-Treuhand kann ihren Hauptsitz in Luzern nur geringfügig ausbauen. Darum erweitert sie ihre Niederlassungen in Sursee und Baar. Rainer Rickenbach

Bruno Käch, Gesamtleiter der Gewerbe-Treuhand AG. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. Mai 2019)

Eigentlich hatte Geschäftsführer Bruno Käch vor, das Stammhaus der Gewerbe-Treuhand an der Luzerner Eichwaldstrasse aufzustocken und auszubauen. «Doch bauliche Gründe setzen uns beim Ausbau enge Grenzen. Wir vergrössern darum zwei unserer Aussenstandorte», so Käch.

In Sursee hat die Tochtergesellschaft des Luzerner Gewerbeverbandes bereits neue Räume bezogen. Die Zahl der Mitarbeitenden wurde in der Luzerner Landmetropole auf 30 verdoppelt. Eine Erweiterung in ähnlichem Ausmass geht dieses Jahr auch in Baar über die Bühne, nach dem Umzug entstehen dort 30 neue Arbeitsplätze. Insgesamt beschäftigt die Gewerbe-Treuhand 164 Angestellte, 16 von ihnen sind Lernende.

Umsatzsteigerung ohne Zukauf

Die steigende Mitarbeiterzahl und der damit verbundene Platzbedarf haben ihre Ursache im Wachstumskurs, auf dem sich das Beratungsunternehmen seit Jahren befindet. 2018 stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 22,8 Millionen Franken. «Es war ein gutes Jahr für uns. Die Gewerbe-Treuhand wuchs organisch, sie hat im zurückliegenden Jahr keine andere, kleinere Beratungsfirma übernommen», sagt Käch.

Mit dem Wachstum ist auch die Zeit gekommen, sich intern neu zu organisieren. Seit fast einem Jahr sind nicht mehr die Niederlassungen für ihre nähere Umgebung verantwortlich, sondern fünf Regionenleiter sind für das klar unterteilte Marktgebiet in der Zentralschweiz zuständig. Den Hauptsitz bildet weiterhin die Stadt Luzern. Mit Tobias Stocker und Samuel Stalder nahmen zudem zwei junge Kaderleute Einsitz in der Geschäftsleitung.

Beratung von über 4000 Kunden

Die Gewerbe-Treuhand feiert in diesem Jahr ihr 75-Jahr-Jubiläum. Sie unterstützt ihre mehr als 4000 Kunden mit Dienstleistungen von Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung über die Bereiche Steuer-, Vorsorge- und Rechtsberatung bis hin zu Immobilienmanagement, Informatik und Privat-Treuhand. In der Zentralschweiz betreibt sie nebst der Zentrale in Luzern Aussenstandorte in Sursee, Willisau, Schüpfheim, Hochdorf, Baar, Küssnacht und Stansstad. Die Gewerbe-Treuhand ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Gewerbeverbandes des Kantons Luzern.