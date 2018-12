Glencore-Tochter Katanga zahlt 30-Millionen-Busse in Kanada Tochtergesellschaft der Baarer Glencore schliesst Vergleich mit der Börsenaufsicht OSC in Toronto.

Abbauarbeiten in einer Katanga-Kupfermine in Kolwezi in der Demokratischen Republik Kongo. (Bild: Simon Dawson/Bloomberg/Getty)

Die in Kanada an der Börse von Toronto gelistete Glencore-Tochter Katanga Mining hat ein Verfahren der Börsenaufsicht Ontario Securities Commission (OSC) wegen Verstössen gegen Rechnungslegungsvorschriften mit einem Vergleich abgeschlossen. Katanga zahlt eine Busse von 30 Millionen kanadischen Dollar (rund 22 Millionen Franken), wie der Rohstoffkonzern am Dienstagabend mitteilte.

Damit wird das Verfahren gegen das Unternehmen, derzeitige und frühere Katanga-Mitarbeitende sowie frühere Glen­core-Vertreter im Katanga-Board abgeschlossen, hiess es weiter. Die Untersuchung habe Praktiken der Rechnungslegung, der Unternehmensführung und der Ad-hoc-Publizität betroffen.

Glen­core hatte das Verfahren im November selbst bekannt gegeben, nachdem eine interne Untersuchung bei Katanga Mängel ans Licht gebracht hatte, die zu einer Berichtigung der Katanga-Bilanz geführt hatten. Man habe unmittelbar Massnahmen ergriffen, um die Unternehmensführung, die Einhaltung der Regeln und die Kontrollen zu verbessern. (sda)