Rabattschlacht Greta Thunberg warnt vor Überkonsum am Black Friday – «kauft kein Zeug, das ihr nicht braucht» Klimaaktivistin Greta Thunberg hat dazu aufgerufen, am umsatzstarken Einkaufstag Black Friday nicht unnütz einzukaufen. "Überkonsum zerstört die gegenwärtigen und künftigen Lebensbedingungen und den Planeten selbst."

Greta Thunberg warnt vor Überkonsum am Black Friday (Archivbild). KEYSTONE/AP/Courtesy of Hulu

Das schrieb die 17-jährige Schwedin am Freitag. Sie veröffentlichte das Statement im Zuge ihres Online-Klimaprotests auf Twitter und Instagram. "Kauft kein Zeug, das ihr nicht braucht", schrieb sie.

Nicht nur Thunberg, auch anderweitig wird Kritik am Black Friday laut. "Dumpingpreise vermitteln den Eindruck, dass ein Produkt nur sehr wenig kostet. Doch die Kosten fallen an einem anderen Ort oder in einer anderen Zeit an", hatte Iwan Schauwecker, Sprecher von Solidar Suisse, auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP gesagt.

Wolle man ein Produkt kaufen, solle man sich fragen, ob man es wirklich brauche und ob es auch nach einigen Monaten noch nützlich sei, rät Schauwecker. Und um auch die Läden auf Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen, solle man kritisch sein: "Fragen Sie beim Shopping nach, wie eine Ware produziert wird".