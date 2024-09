Grossbank Credit Suisse im Turnaround: Ulrich Körner hat sein Team beisammen, aber die grosse Arbeit steht noch bevor Ein südafrikanischer Finanzchef und eine irische Betriebschefin sollen dem neuen CEO bei der Restrukturierung der Investmentbank beistehen.

Es herrscht ein Kommen und Gehen bei der Credit Suisse am Paradeplatz. Michael Buholzer/Keystone

Die Credit Suisse hat endlich auch einen neuen Finanzchef. Die Schlüsselfunktion wird ab Anfang Oktober vom Südafrikaner Dixit Joshi wahrgenommen. Der 50-Jährige ist seit 2010 in unterschiedlichen Führungspositionen für die Deutsche Bank tätig – seit fünf Jahren als oberster Cash-Manager oder «Treasurer», wie die Funktion in der neudeutschen Managementsprache heisst.

Lange Suche nach einem Ersatz für den CS-Veteranen David Mathers

Der neue CS-Finanzchef Dixit Joshi. zvg

Joshi löst David Mathers ab, dessen Ausscheiden die Credit Suisse schon vor vier Monaten angekündigt hatte. Der 57-jährige Brite war während 24 Jahren für die Schweizer Grossbank tätig gewesen, seit 2010 als Finanzchef. Die geplante Ersetzung von David Mathers war Ende April zeitgleich mit der Ersetzung von Rechtschef Romeo Cerutti durch Markus Diethelm (Ex-UBS) bekanntgegeben worden.

Die Mitteilung erfolgte nur eine Woche, nachdem sich die Bank gezwungen sah, ihren Aktionären vorzeitig einen Verlust im ersten Quartal mitzuteilen. Es war die fünfte Ergebniswarnung in sechs Quartalen – ausgelöst durch die im März eingetreten Kreditverluste in mehrfacher Milliardenhöhe mit dem inzwischen insolventen US-Hedge-Fonds Archegos.

Die Berufung von Dixit Joshi ist der bisher wichtigste Personalentscheid von Ulrich Körner, der erst von einem Monat den erfolglos agierenden Thomas Gottstein als CEO abgelöst hat.

Die Credit Suisse ist an der Börse weniger wert, als sie Eigenkapital hält

Körner streicht Joshis «eindrückliche Turnaround-Erfolgsbilanz» heraus, welche für die geplante Transformation der Investmentbank «zu einem konkurrenzfähigen» Geschäftsbereich der Bank von wichtiger Bedeutung sei. Joshi habe in der Restrukturierung der Deutschen Bank «eine Schlüsselrolle» gespielt, heisst es im Communiqué von Credit Suisse.

Der Aktienkurs der Deutschen Bank hat sich seit dem Tiefpunkt im März 2020 nahezu verdoppelt. Mit einem Börsenwert von gut 17 Milliarden Euro wird das führende deutsche Kreditinstitut inzwischen deutlich höher gehandelt als die Credit Suisse mit einer Kapitalisierung von gut 13 Milliarden Franken. Die Börse billigt der zweitgrössten Schweizer Bank weniger als ein Drittel des Wertes zu, den sie als Eigenkapital in der Bilanz ausweist.

Die Pläne für die Investmentbank

In dieser extrem niedrigen Bewertung kommt die Angst der Investoren vor weiteren Grossverlusten zum Ausdruck. Solchen will die Credit Suisse nun durch eine beschleunigte Restrukturierung der in den vergangenen Jahren sehr verlustträchtigen Investmentbank angehen. Offiziell angekündigt hat die Bank bereits den Plan, das Geschäft mit Kreditverbriefungen auszulagern und Drittinvestoren daran zu beteiligen.

Neuer CS-CEO Ulrich Körner hat nun sein Team beisammen. zvg

Dieser als «Securities Products» bezeichnete Geschäftsbereich absorbiert rund ein Viertel des gesamten Risikokapitals der Credit-Suisse-Investmentbank. Eine Auslagerung würde die Eigenkapitalposition der Bank schlagartig verbessern. Allerdings verfügt das Verbriefungsgeschäft auch über ein erhebliches Gewinnpotenzial, das die Bank aber mangels Kapital beziehungsweise mangels Risikofähigkeit nicht auszuschöpfen imstande ist.

Wie viel Restrukturierung kann sich die CS überhaupt leisten?

Schlechter sind die Aussichten für das sogenannte Leveraged-Geschäft, in dem Credit Suisse schuldengestützte Firmenübernahmen zu finanzieren hilft. In diesem Geschäft sind die Risiken aufgrund des weltweit steigenden Zinsniveaus stark gestiegen.

Die Bank musste deshalb auch im zweiten Quartal einen hohen Verlust ausweisen und vermutlich hat sie vor diesem Hintergrund auch die Beschleunigung und Vertiefung der schon von Gottstein aufgegleisten Restrukturierung der Investmentbank beschlossen. Wie tief die Restrukturierung der Credit-Suisse-Investmentbank letztlich gehen wird, dürfe nicht zuletzt auch von der Frage mitbestimmt sein, wie teuer die Übung mit Blick auf das vorhandene Kapitalpolster der Bank überhaupt werden darf.

Eine Irin wird Körners rechte Hand

Neu die rechte Hand des CS-Chefs: Francesca McDonagh. Nurphoto

Ende Oktober will die Bank mit den Geschäftszahlen des dritten Quartals ein Update zum Projekt geben. Das Team dafür hat Körner inzwischen beisammen. Zu seiner rechten Hand bestimmte er am Montag Francesca McDonagh, die gerade noch als CEO der Bank of Ireland tätig war und am 19. September als «Chief Operating Officer» der Credit Suisse anfangen soll.

Die Berufung Donaghs war zwar schon Ende April von Thomas Gottstein angekündigt worden, damals aber als Leiterin für das europäische Vermögensverwaltungsgeschäft. Neu werde sie den CEO bei der Steuerung und strategischen Entwicklung der Gruppe sowie bei den operativen und kostenbezogenen Transformationsprojekten unterstützen, heisst es in der Mitteilung. Die Credit Suisse plant unter Körner die Kostenbasis um eine weitere Milliarde auf unter 15,5 Milliarden Franken zu senken.

Gute Bezahlung lockt

Als Motiv für die Bereitschaft von Francesca McDonagh zum Wechsel in die Schweiz hatte die «Irish Times» seinerzeit den staatlich verordneten Lohndeckel für irische Bankmanager auf 500'000 Pfund pro Jahr in Spiel gebracht. Das Geld dürfte auch im Fall von Dixit Joshi eine Rolle gespielt haben. Sein Vorgänger David Mathers verdiente bei der Credit Suisse im vergangenen Jahr immerhin 4,12 Millionen Franken.