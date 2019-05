Handelsstreit und politische Verwerfungen: Textiler müssen sich warm anziehen Geopolitische Ungewissheiten und die lauere Weltwirtschaft machen der Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie zu schaffen. Eine Antwort auf die Baisse sind Spezialitäten. Thomas Griesser Kym

Das Projekt «Wrapped Trees» des Künstlerehepaars Christo und Jeanne-Claude im Park der Fondation Beyeler. Die Seile mit einer Länge von 23 Kilometern zur Fixierung der Verpackung der 163 Bäume stellte die Textilfirma Meister & Cie AG her. (Bild: Winfried Rothermel/AP, Riehen, 1. November 1997)

Lediglich eine Delle hatte sich Swiss Textiles erhofft. Dies, nachdem im vierten Quartal 2018 die Exporte der Schweizer Textilindustrie im Vorjahresvergleich um 4,3 Prozent geschrumpft waren und dies «unerwartet stark» – der erste Rückgang nach vier Quartalen mit Wachstum. Dennoch machte der Verband auf Zuversicht: Schon im ersten Quartal, so die Prognose, sollten die Ausfuhren wieder anziehen.

Diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Mehr noch: Der Rückgang hat sich noch akzentuiert. So sanken die Exporte in den ersten drei Monaten 2019 um 7 Prozent auf 321 Millionen Franken. Geografisch waren alle wichtigen Absatzmärkte rückläufig, und nach Segmenten betrachtet zeigt einzig die Gruppe «Stickerei, Plüsch, Tüll usw.» ein Plus. ­Abgenommen haben sowohl die Exporte der modischen als auch jene der technischen Textilien, die eine immer grössere Rolle spielen. Schliesslich waren nach sechs Quartalen mit Zuwächsen auch die Bekleidungsexporte (bereinigt um Rücksendungen) rückläufig, um 6,4 Prozent auf 219 Millionen Franken.

Der Verband malt schwarz, aber nicht nur

Swiss Textiles spricht im jüngsten Konjunkturbericht, verfasst von Jasmin Schmid, Leiterin Wirtschaft und Statistik, denn auch von einem «harzigen Einstieg» der Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie ins neue Jahr. Die Probleme werden vor allem auf externe Faktoren zurückgeführt, so auf den anhaltenden Handelskonflikt der USA mit China, aber auch mit der EU. Und auf die wirtschaftlichen Turbulenzen in der Türkei, eine restriktivere Kreditvergabe in China, stockende Autoproduktion in Deutschland und auf den hängigen Brexit. All diese Schwierigkeiten belasten das globale Wirtschaftswachstum und hemmen die Investitionstätigkeit, was auch die ­hiesige Textil- und Bekleidungsindustrie zu spüren bekommt.

Konkret äussert sich das neben rückläufigen Exporten in der allgemeinen Geschäftslage, deren Bewertung durch die Textil- und Bekleidungsunternehmen sich «rasant verschlechtert» hat. Der Indikator ist im ersten Quartal «schlagartig» abgestürzt und erstmals seit 15 Monaten wieder knapp negativ. Das heisst: die Zahl der Unternehmen, die ihre Geschäftslage als «schlecht» einstufen, übersteigt jene, die von einer «guten» Geschäftslage sprechen. Auch die Angaben der Firmen über die Höhe ihres Auftragsbestands haben sich verschlechtert, doch wird der Saldo von Swiss Textiles verglichen mit den Werten nach der Aufhebung des Euromindestkurses durch die Nationalbank Anfang 2015 als «normal» taxiert.

Reduzierte Kapazitäten sind stark ausgelastet

Weniger Exporte, schleppender Geschäftsgang, oft zu kleine Auftragsbestände – Schmid hält fest:

«Dieses getrübte Bild gilt es nun ein wenig zu relativieren.»

Zum einen «sind solch unmittelbare und heftige Reaktionen ­ der Branche auf internationale Veränderungen nicht unüblich». Denn das Textil- und Bekleidungsgeschäft gilt als «sehr preissensibel» und weist kurze Produktionszyklen auf. Zum anderen wird die diesjährige Entwicklung mit dem Vorjahr 2018 verglichen, und dieses war ein starkes für die Branche.

Kommt hinzu, dass die Kapazitätsauslastung weiterhin auf rekordhohem Niveau, gut 87 Prozent, liegt. Allerdings sind die Kapazitäten in der Vergangenheit drastisch reduziert worden. Noch solide zeigt sich die Beschäftigung. So standen in der Branche Ende Jahr gemessen in Vollzeitstellen 12445 Personen in Lohn und Brot, ­­ 183 mehr als vor Jahresfrist. Die Arbeitslosenquote in der Branche betrug im März 3 Prozent, nach 2,9 Prozent vor Jahresfrist.

Höhere Preise, aber auch höhere Kosten

Den erschwerten Exportbedingungen zum Trotz rechnet – oder hofft – Swiss Textiles damit, dass sich die Lage der Weltwirtschaft im zweiten Semester aufhellt. Diese Einschätzung kontrastiert mit durchzogenen kurzfristigen Erwartungen der Unternehmen. So rechnen vorerst mehr Firmen mit niedrigeren als mit höheren Bestellungen, ein Viertel der Betriebe geht von rückläufiger Beschäftigung aus, und auch die Erwartungen betreffend Exporte sind noch einen Tick weniger optimistisch. So rechnet nur noch eine knappe Mehrheit mit steigenden Ausfuhren.

«Äusserst zuversichtlich» geben sich die Unternehmen laut Swiss Textiles hinsichtlich einer Steigerung der Verkaufspreise. Doch auch das ist relativ. Marcel Meister, Chef der Emmentaler Meister & Cie AG, spricht von höheren Rohstoffpreisen sowie Personal- und Betriebskosten. Das rechtfertige höhere Verkaufspreise, «verbessert aber die Gewinnmarge nicht», und diese «bleibt unter Druck». Abgesehen davon demonstriert Meister, worauf es heute ankommt, um als Schweizer Textiler im globalen Wettbewerb bestehen zu können: mit hoch spezialisierten Produkten in Nischenmärkten.

Hochwertige Textilgeflechte als Trumpf

Meister & Cie, 150 Jahre alt, entwickelt und produziert technische Textilgeflechte wie zum Beispiel Faserseile für Seilparks, Züge usw. und biomedizinische Textilgeflechte für Implantate. Mit solchen hochwertigen Erzeugnissen differenziert sich Marcel Meister nicht nur von Konkurrenten, sondern kann auch ein Bollwerk gegen externe Einflüsse bilden: «Die Preissensitivität und damit der Einfluss der generellen Rahmenbedingungen ist umso geringer, je ­spezialisierter das Produkt ist.»