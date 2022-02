Helsana Zurück zur Normalität nach zwei Corona-Ausnahmejahren Helsana schreibt 200 Millionen Franken Verlust im Grundversicherungsgeschäft, kann aber dank Traumrendite auf den Finanzmärkten einen Gewinn ausweisen.

Der Himmel lichtet sich nach dem Corona-Sturm. Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Der Prämientopf der Helsana wächst: im 2021 auf rund 7,4 Milliarden Franken, und auch im laufenden Jahr erwartet die Krankenkasse ein Plus, sodass per Ende 2022 das Prämienvolumen auf über 7,5 Milliarden Franken klettern dürfte. Hauptgrund für das Wachstum ist die Zunahme bei den Versicherten: Im vergangenen Jahr konnte die Helsana den Kundenstamm in der Grundversicherung um netto 54'000 auf insgesamt über 1,5 Millionen Personen steigern. Damit liefern sich Helsana und CSS weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welche nun - gemessen an der Anzahl Grundversicherter - die grösste Krankenkasse der Schweiz ist.

Roman Sonderegger: Helsana-Chef seit einem Jahr. Zvg / Aargauer Zeitung

Unter dem Strich bleibt fürs Jahr 2021 ein Gewinn von 231 Millionen Franken - und das dank des «traumhaften» Finanzergebnisses, wie Helsana-Chef Roman Sonderegger am Donnerstag anlässlich der Präsentation der Jahreszahlen ausführte. Das versicherungstechnische Ergebnis hingegen war im vergangenen Jahr klar negativ: Gruppenweit lag dieses Defizit bei rund 120 Millionen Franken, im Grundversicherungsgeschäft gar bei 200 Millionen. Auch fürs laufende Jahr rechnet die Helsana im Grundversicherungsgeschäft mit einem Verlust.

Das ist eine logische Konsequenz davon, dass die letzte Prämienrunde faktisch bei Null lag, die Kosten jedoch dürften gemäss Erwartungen der Helsana wieder ansteigen - und zwar um 2,5 bis 3 Prozent, was dem langjährigen, durchschnittlichen Erfahrungswert entspricht. «Die ganze Branche dürfte 2022 ein schlechtes Jahr haben.»

Zurück zur Normalität nach zwei Corona-Jahren

Das Prämienwachstum, das dem Kostenwachstum folgt, könnte bei der Helsana durch einen weiteren Reserveabbau allenfalls abgefedert werden. «Unser Ziel ist es, über die nächsten Jahre Reserven zurückzuzahlen», betont Sonderegger. «Wir haben einen Abbauplan über mehrere Jahre vorgelegt.»

Damit dürfte sich die Situation wieder normalisieren - nach zwei Ausnahmejahren, in denen sich die Gesundheitskosten wegen Corona äusserst unterschiedlich entwickelten. Während im 2020 die Pro-Kopf-Kosten aufgrund des ersten Lockdowns stagnierten, rechnet Helsana 2021 mit einem Kostenanstieg in der Grundversicherung von satten 6 Prozent. Finanzchef Ronny Bächtold spricht von einem «Nachholeffekt», der letztlich grösser ausfiel als erwartet.

Lukratives Zusatzversicherungsgeschäft

Besonders gut lief im vergangenen Jahr das Geschäft mit den Zusatzversicherungen: Hier erzielte Helsana das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Wachstumstreiber in diesem Bereich sind neue Produkte, mit denen die Nachfrage nach Komplementärmedizin und Gesundheitsförderung bedient werden.

Zu kämpfen hat die Helsana weiterhin mit ihrem Krankentaggeld-Geschäft. Dieses sollte 2024 aus der Verlustzone kommen, wie Sonderegger betonte.

Erstes Jahr ohne unerwünschte Werbeanrufe

Auch die 2021 in Kraft getretene Branchenvereinbarung der Krankenversicherer beschäftigte Helsana. Mit dieser verpflichten sich die Firmen, auf unerwünschte Telefonate zur Anbahnung von Beratungsgesprächen zu verzichten. Weiter versprechen die Krankenkassen, die Qualität der Beratung und der Abschlüsse in Grund- und Zusatzversicherung zu verbessern und die Höhe der Vermittlungsprovisionen zu begrenzen.

Dabei gehört Helsana zu jenen Krankenkassen, welche vergleichsweise viele Abschlüsse via Vermittler erhalten. Sonderegger ist trotzdem der Meinung, dass die Selbstregulierung durch die Vereinbarung im Markt funktioniert habe, wobei die Helsana zwei Mal eine Busse wegen Verstössen zahlen musste.