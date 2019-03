Hochdorf-CEO Thomas Eisenring tritt zurück Nach der Kritik der Zentralschweizer Milchproduzenten nimmt der Hochdorf-Geschäftsleiter Thomas Eisenring den Hut. Peter Pfeilschifter übernimmt interimistisch.

Hochdorf-CEO Thomas Eisenring. (Bild: Dominik Wunderli, Hochdorf, 22. November 2016)



(sda/awp) Beim Milchverarbeiter Hochdorf tritt der Unternehmenschef Thomas Eisenring per Dienstag zurück. In einer Übergangsphase werde Geschäftsleitungsmitglied Peter Pfeilschifter die Führung der Geschäftsleitung übernehmen, teilte Hochdorf am Montagabend mit.

Eisenring, der das Unternehmen seit 2013 als CEO geführt hat, wolle sich aus familiären Gründen beruflich nochmals neu orientieren, hiess es zur Begründung. Er wolle sich vermehrt auf dem afrikanischen Kontinent engagieren.

Eisenring wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert, dass dem Unternehmen im anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld und der derzeitigen Veränderungsphase frische Impulse guttun würden.

Pfeilschifter wurde vor einem Jahr in die Geschäftsleitung berufen. Er ist zudem Geschäftsführer der deutschen Hochdorf-Tochter Uckermärker Milch GmbH.

Hochdorf hatte 2018 mehrmals seine Jahresprognose nach unten korrigieren müssen. Um das Unternehmen auf die Erfolgsstrasse zurückzuführen, hatte der wichtige Aktionär ZMP Invest am Freitag eine Erneuerung des Verwaltungsrats gefordert.

ZMP Invest gehört der Genossenschaft der Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP) und hält an Hochdorf 14,5 Prozent. Zudem ist ZMP Invest Mehrheitsaktionär am Milchverarbeiter Emmi.