Hochdorf Fensterhersteller 4B schliesst Produktion in Emmen Für die 27 betroffenen Angestellten besteht eine Anschlusslösung am Hauptsitz in Hochdorf.

4B-CEO Jean-Marc Devaud am Hauptsitz in Hochdorf. Bild: Dominik Wunderli (26. Oktober 2021)

Der Fensterhersteller 4B schliesst seine Fabrikation in Emmen. In einer Mitteilung begründet das Unternehmen den Schritt damit, dass man konsequent auf Nachhaltigkeit setze und ab 2023 ausschliesslich Fenster aus Holz und Metall produzieren wolle. In Emmen stellt 4B Fenster aus Kunststoff her. Das Unternehmen bietet laut Mitteilung allen in Emmen angestellten 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Anschlusslösung am Hauptsitz in Hochdorf an. Dort werden ausschliesslich Holz-Metallfenster produziert.

Mit dem Werk in Emmen und der Fabrikation von Kunststofffenstern habe sich 4B in der Vergangenheit einen Zusatzmarkt erschlossen, heisst es in der Mitteilung. Die Nachfrage nach diesen Produkten sei in den letzten Jahren aber kontinuierlich zurückgegangen. Vor dem Hintergrund dieser wirtschaftlichen Entwicklung und in Übereinstimmung mit der Ausrichtung von 4B auf die Produktion von Fenstern mit ressourcenschonenden und emissionsarmen Materialien sei die Schliessung der Fabrikation in Emmen eine logische Konsequenz, so die Mitteilung. Auf die energieintensive Produktion von Kunststofffenstern wird das Unternehmen 4B ab 2023 verzichten. In den Produktionsstandort Hochdorf dagegen werde weiter investiert, heisst es weiter. (mim)