Milchverarbeiter Hochdorf: Leiter des Geschäftsbereichs Baby Care tritt ab

Bei dem in einer Restrukturierung steckenden Milchverarbeiter Hochdorf tritt der Leiter des Geschäftsbereichs Babynahrung, Frank Hoogland, per Ende März 2020 ab. Hoogland verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte Hochdorf am Dienstag mit.