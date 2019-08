Milchmarkt: Hochdorf wankt - Bauern bleiben gelassen Beim viertgrössten Milchverarbeiter geht es um die Existenz. Der Vizepräsident der Tochter Pharmalys nimmt den Hut. Dennoch sehen dies die Zentralschweizer Milchproduzenten nicht so dramatisch. Raphael Bühlmann

Hochdorf beschäftigt 666 Personen. Im Bild ein Labormitarbeiter bei der Qualitätskontrolle in Hochdorf. (Bild: Corinne Glanzmann, 5. April 2018)

«Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre. Hochdorf befindet sich in einer ernstzunehmenden Krise». Es sind drastische Worte, mit denen sich Peter Pfeilschifter, CEO ad interim und Bernhard Merki, Präsident des Verwaltungsrates im jüngst veröffentlichten Brief an die Hochdorf-Aktionäre richten.

Der Umsatz der Gruppe sank in den ersten sechs Monaten um 14 Prozent auf 242,9 Millionen Franken. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sank auf –52,4 Millionen (Vorjahr +2,9 Millionen). Der Reinverlust beträgt –63,6 Millionen Franken (Vorjahr –2,2 Millionen). In den ersten Zeilen des Halbjahresberichtes wird auch unmissverständlich der Grund für das Ergebnis dargelegt. «Die Gesellschaft entwickelte sich in der Berichtsperiode insbesondere aufgrund der negativen Performance ihrer 51-Prozent-Tochter Pharmalys deutlich schlechter als erwartet, woraus ein massiver Gewinneinbruch resultierte.» Gestern gab Hochdorf bekannt, dass Amir Mechria sofort von sämtlichen Funktionen, also auch als Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrates der Pharmalys Laboratories SA zurücktreten werde. Mechria ist Gründer von Pharmalys und hält 49 Prozent am Unternehmen.



Rückkauf von Pharmalys durch Mechria denkbar

Hochdorf hat 2016 den Vermarkter von Babynahrung für 245 Millionen Franken übernommen. Die Übernahmekonditionen wurden vom damaligen CEO Thomas Eisenring ausgehandelt. Der Kaufpreis hing unter anderem vom Betriebsgewinn von Pharmalys der Jahre 2016 und 2017 ab. Seit der Mehrheitsbeteiligung durch Hochdorf scheint der Absatz und insbesondere die Zahlungsmoral der Kunden in den angestammt Märkten Afrikas und im Nahen Osten ins Stocken geraten zu sein. Der Nettoerlös bei Hochdorf reduzierte sich primär aufgrund des massiv schwächeren Umsatzes bei der Pharmalys Laboratories SA sowie notwendig gewordener Debitorenrückstellungen im Umfang von 35,2 Millionen Franken auf 242,9 Millionen (Vorjahr 281,6 Millionen). Der damalige Verwaltungsrat mit dem Präsidenten Josef Leu an der Spitze, der den Kauf von Pharmalys abgesegnet hatte, ist mittlerweile ausgetauscht. Thomas Eisenring hat dieses Jahr kurz vor Bekanntgabe der Jahreszahlen 2018 das Handtuch geworfen um sich «vermehrt auf dem faszinierenden Kontinent Afrika zu engagieren». Bei der Hochdorf-Gruppe mit seinen 666 Mitarbeitern bleibt ein durch die Akquisition stark angestiegener Schuldenberg. Die Banken haben ihrerseits die Kreditbedingungen bereits neu ausgehandelt. Der Konsortialkredit in Höhe von 151 Millionen Franken wurde dabei bis zum 31. Oktober 2019 verlängert. Um den geplanten Umbau der Gruppe voranzutreiben, strebt Hochdorf eine Verlängerung des Konsortialkredites sowie den Abschluss einer zusätzlichen Kreditfazilität in Höhe von 40 Millionen an. «Diese Kreditgarantien», sagt Unternehmenssprecher Christoph Hug «sind für den kurzfristigen Fortbestand von Hochdorf entscheidend».

Dazu soll unter anderem der Verwaltungsrat soll verkleinert werden. Michiel de Ruiter und Ulrike Sailer werden sich nach der Finalisierung der neuen Strategie und Budgetierung im September aus dem Verwaltungsrat zurückziehen. Die deutsche Uckermärker Milch GmbH sowie die Marke «Snapz» sollen verkauft werden. Und auch für das Sorgenkind Pharmalys stellt man sich bei Hochdorf die Grundsatzfrage. «Das Geschäftsmodell Pharmalys kann in der heutigen Ausgestaltung innerhalb der Hochdorf-Gruppe nicht nachhaltig erfolgreich geführt werden. Der Verwaltungsrat prüft mit Hochdruck alle Optionen für Pharmalys», heisst es im Halbjahresbericht.

Die Unsicherheiten bei Hochdorf schüren gleichzeitig Ängste bei den Milchbauern. Rund 150 Millionen Kilogramm Schweizer Milch verarbeitete Hochdorf im ersten Halbjahr. Was würde mit dieser Menge passieren, sollte es zum Schlimmsten kommen? Pirmin Furrer, Geschäftsführer der Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP) relativiert. «Die hochmodernen Anlagen, insbesondere am Standort Sulgen, würden auch im Fall einer Insolvenz von Hochdorf nicht einfach stillgelegt». Bei den ZMP, die bedeutendsten Milchlieferanten für Hochdorf und die selber 14,5 Prozent Anteile am viertgrössten Milchverarbeiter der Schweiz halten, zeigt man sich relativ gelassen. Auch wenn der Betrieb in Hochdorf eingestellt werden würde, wäre das für die Region zwar schade, doch die Milch könnte anderenorts verarbeitet werden. «Insgesamt werden die Kapazitäten in der Schweizer Milchverarbeitung ausgebaut», sagt Furrer.