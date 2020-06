Hochdorf wechselt Produktionschef

(gr) Beim Milchverarbeiter Hochdorf kommt es zu einem plötzlichen Wechsel in der Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat hat den Ungarn Geza Somogyi zum neuen Chief Operations Officer (COO) ernannt. Er ersetzt den bisherigen Produktionschef Christoph Peternell, der das Unternehmen nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch per sofort verlässt.

Somogyi werde per 1. Juli die Leitung sämtlicher Produktionswerke der Gruppe mit Sitz in Hochdorf übernehmen, hiess es in einem am Donnerstag veröffentlichten Communiqué der Firma. Der Lebensmittelingenieur mit Jahrgang 1978 hatte während der vergangenen 18 Jahre leitende Positionen in der Molkerei- und Babymilchpulverproduktion inne. So leitete er zwischen 2015 und 2020 bei Danone/Milupa in deutschen Fulda mehrere Werke und war ausserdem für die Registrierung der deutschen Werke und Rezepturen als Voraussetzung für den Markteintritt in China verantwortlich