Höhere Dividende Trotz Lockdowns: Der Schweizer Konzern DKSH legt deutlich zu – auch dank Impfstoff-Verteilung in Asien Das Schweizer Handelsunternehmen DKSH Holding AG, welches sich auf Markterschliessungen im asiatischen Markt fokussiert, schloss das Jahr 2021 erfolgreich ab.

DKSH-CEO Stefan Butz kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Walter Bieri / EPA/KEYSTONE

Der Umsatz der DKSH-Gruppe stieg im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf 11,1 Milliarden Franken. Das organische Wachstum trug mit 4,6 Prozent am meisten bei, während Akquisitionen 0,8 Prozent und Wechselkurse -2,0 Prozent beitrugen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. DKSH hilft Unternehmen bei der Expansion in neue Märkte, vor allem in Asien, ist aber auch im Handel und im Vertrieb tätig.

Auch die Profitabilität konnte das Unternehmen 2021 erhöhen: Der EBIT erreichte 284,6 Millionen Franken, was 10,5 Prozent höher ist als 2020. Der Gewinn nach Steuern belief sich auf 230,1 Millionen Franken. Das entspricht einer Steigerung von 39,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Dividende wird erhöht

Die Aktionäre können sich freuen: Die Dividende wird um 5,1 Prozent auf 2,05 Franken erhöht. CEO Stefan Butz freut sich laut einer Mitteilung über die Ergebnisse, die trotz schwierigen Marktumfelds und Lockdowns im dritten Quartal zu stande gekommen seien.

Die grösste Geschäftseinheit Healthcare wuchs um 3 Prozent. Denn trotz der Auswirkungen von COVID-19 auf die Gesundheitsbranche in Asien, konnte DKSH in mehreren asiatischen Märkten Impfstoffe und Testgeräte liefern.

Alle Geschäftsbereiche entwickelten sich gut

Die Geschäftseinheit Consumer Goods konnte die Rentabilität stark verbessern. Der EBIT wuchs um 30 Prozent. Das Unternehmen habe in diesem Bereich von einer schlankeren und agileren Struktur, der laufenden Rationalisierung des Produktportfolios und der konsequenten Umsetzung der Strategie in allen Märkten profitiert, heisst es im Geschäftsbericht.

Die Geschäftseinheit Performance Materials verzeichnete ebenfalls ein zweistelliges Umsatz- und EBIT-Wachstum. Dazu beigetragen hätten diverse Akquisitionen und Konsolidierungen.

Positiver Ausblick für 2022

Die Geschäftseinheit Technology steigerte den Umsatz organisch und durch die Akquisition von Bosung in Korea. Der EBIT von 21,1 Millionen Franken blieb jedoch leicht hinter dem Vorjahr zurück.

Für 2022 erwartet DKSH weiteres Wachstum, denn der Konzern möchte von einem allgemeinen Wirtschaftswachstum im asiatisch-pazifischen Raum profitieren. Geplant seien auch weitere Übernahmen.