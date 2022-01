Höhere Preise Bleibt das Gespenst oder verschwindet es bald wieder? Was gegen und was für eine höhere Inflation spricht Die Schar der Ökonomen ist gespalten. Die einen sagen, die Inflation sei nur vorübergehend. «Nein, sie bleibt auf lange Frist», behaupten die anderen. Eine Auslegeordnung.

Einkaufen ist in vielen Ländern teurer geworden - auch in der Schweiz muss man etwa für Pasta oder Brot tiefer ins Portemonnaie greifen. Wodicka@aon.at / Erwin Wodicka

Die Inflation ist zurück, das ist unbestritten. In den USA stieg die Teuerung auf 7 Prozent, in der Eurozone auf 5 Prozent und auch in der Schweiz – die historisch stets eine tiefe Inflationsrate aufweist– nahm sie im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent zu. Vorübergehend oder permanent, das ist deshalb nun die Frage: Verschwindet das Inflationsgespenst im Laufe des Jahres wieder oder wird es noch länger herumgeistern? Die Ökonomenschaft ist in zwei Gruppen gespalten. «Team Transitory» wird im Finanzjargon die Gruppe bezeichnet, welche die Inflation als vorübergehend bezeichnet, ihr gegenüber steht das «Team Permanent». Beide Lager haben gute Argumente.

Was für eine vorübergehende Inflation spricht:

Ein nicht unerheblicher Teil der Teuerung ist darauf zurückzuführen, dass die Lieferketten in der Pandemie nicht mehr spielen. Das Hochfahren von null auf hundert nach den Lockdowns ging nicht überall reibungslos über die Bühne. Die Lieferketten kamen ins Stocken. Es fehlt an Rohwaren. Stahl, Holz oder Kupfer sind knapp. Auch Elektrochips, Autos oder Schiffscontainer sind Mangelware. Und wo Mangel herrscht, steigen die Preise. Nun mehren sich aber die Anzeichen, dass sich diese Engpässe bald auflösen. Der Einfluss der Pandemie auf die Wirtschaft nimmt weiter ab. Die Industrie wird ihre riesigen Aufträge abarbeiten, sobald die Lieferprobleme schwinden. Die für die Automobilindustrie unverzichtbaren Halbleiter beispielsweise werden derzeit in Rekordzeit produziert. Um die Abhängigkeit von der chinesischen und taiwanesischen Produktion zu reduzieren, werden in den USA, in der EU oder auch in Japan neue Fabriken aufgezogen.

Seit der Finanzkrise haben die Zentralbanken Billionen von Dollars, Euros, Yen und Franken in die Märkte gepumpt. Nach Ausbruch der Pandemie haben sie nochmals kräftig nachgebuttert. Doch nun fahren sie ihre Stützungsmassnahmen für die Wirtschaft zurück. Zudem werden die Zinsen angehoben. In den USA dürfte es dieses Jahr mindestens drei Zinsschritte geben. Auch die Europäische Zentralbank hat die Zinswende angekündigt. Höhere Zinsen wird es aber in der EU erst 2023 geben. Dann wird auch die Schweizerische Nationalbank mehr Spielraum erhalten.

Nach den Lockdowns im Jahr 2021 schoss die Nachfrage nach Energie weltweit massiv und gleichzeitig nach oben. Das trieb den Preis nach oben. Hinzu kamen Einmaleffekte wie der kalte Sommer in Europa, der zusätzlichen Druck auf den Gas- und Ölpreis ausgelöst hat. Und auch der Ausbruch des Ukraine-Russland-Konflikts hat die Preise befeuert. Viele Experten gehen davon aus, dass sich diese Preisentwicklung nicht weiter fortsetzt und eine Entspannung eintritt.

Was für eine bleibende Inflation spricht:

Die Produzentenpreise gelten als Frühindikator für die Entwicklung der Inflation. In Deutschland sind die Produzentenpreise im Oktober um 18,4 Prozent gestiegen - der höchste Anstieg seit 1951. Auch in der Schweiz steigen die Preise für Lebensmittel wie Brot oder Kaffee an, wenn auch vergleichsweise weniger. Die Schweizer Hochpreisinsel und der starke Franken federten einiges ab. Der Grund für den Anstieg liegt in einer raschen Abfolge von Wetterextremen. Im Frühling war es zu nass und zu kalt, im Sommer regnete es viel zu viel. Weltweit kam es zu Ernteausfällen. Zum Beispiel in Brasilien, einem der weltweit grössten Exporteure von Mais und Soja, Zucker oder Kaffeebohnen: Erst erlitt es eine der übelsten Dürren seit Jahrzehnten. Anbauregionen wurden versengt, Maisernten verwelkten. Es folgte ein nie dagewesener Frost. Die Kaffee-Ernte wurde verwüstet, die Preise von Arabica -Bohnen stiegen auf ein Sechs-Jahres-Hoch. Experten gehen davon aus, dass mit dem Klimawandel solche Wetterextreme häufiger auftreten werden.

Wenn die Menschen an eine höhere Inflation glauben, kann das eine Eigendynamik auslösen. Das klassische Beispiel ist die so genannte Lohn-Preis-Spirale. Die Preise gehen hoch, der Druck auf die Arbeitnehmenden, mehr Geld zu verdienen, nimmt zu. Sie verlangen mehr Lohn oder versuchen den Job zu wechseln, um so ihr Gehalt aufzubessern. Derzeit lässt sich dies vor allem in den USA beobachten. Zum einen ist der Druck auf die Löhne politisch gegeben: Die Regierung Biden hat es sich zum Ziel gemacht, die Löhne von Niedrigverdienern zu steigern. Zum anderen ist die Zahl der offenen Stellen in den USA derzeit auf einem Rekordhoch. Die Leute, die während der Pandemie ihren Job verloren haben, werden nun wieder rekrutiert. Da die Firmen händeringend die Vakanzen zu füllen versuchen, haben die Jobkandidatinnen und -Kandidaten gute Argumente für einen höheren Lohn. Auch in der Schweiz haben Stellensuchende aufgrund des Fachkräftemangels eine gute Verhandlungsposition.

Die Energiepreise trugen bis Ende 2021 in der Eurozone mehr als die Hälfte zu den hohen Inflationsraten bei. Es zeigt sich nun, dass die Dekarbonisierung der Wirtschaft sich nach und nach auch in höheren Preisen niederschlägt. «Die Dekarbonisierung erhält ihren Preis», schreiben die Ökonomen von Swiss Life in einer Analyse. Die Energiepreise auf den Rohwarenmärkten sind stark angestiegen. Dies führte dazu, dass es keine Anreize gab, die Bereitstellung fossiler Energieträger hochzufahren. Beim Erdölpreis entspannte sich die Lage deshalb nicht. Betroffene Firmen werden versucht sein, die entstehenden Mehrkosten an die Konsumenten weiterzugeben.

Ob dauerhaft oder vorübergehend, die mittelfristige Prognose der Inflation gleicht dem Blick in eine Kristallkugel. Das ungleich grössere Lager ist das derjenigen, die nur mit einer vorübergehend höheren Inflation rechnen. Doch die Situation ist diffus. Ein Aufflackern der Coronapandemie gerade in China oder eine Eskalation im Ukrainekonflikt könnten alles wieder auf den Kopf stellen.