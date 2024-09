Emissionen Holcim beschleunigt Zement-Ausstieg: Was der Milliarden-Deal in Indien für das Klima bedeutet Holcim verkauft sein indisches Zementgeschäft und macht sich so grüner und für die Aktionäre längerfristig vielleicht auch attraktiver. Doch der Käufer, der Multimilliardär Gautam Adani, ist vielen Umweltschützern ein Dorn im Auge – aus guten Gründen.

Gautam Adani gehört mit seinem Vermögen von über 100 Milliarden Dollar zu den reichsten Menschen der Welt. Nurphoto / NurPhoto

Jede Münze hat zwei Seiten. Die Metapher erhält mit dem am Sonntagabend kommunizierten Verkauf des indischen Zementgeschäfts durch den Schweizer Holcim-Konzern eine ernüchternde Bestätigung.

Während Holcim mit der Transaktion den Ausstoss von Treibhausgasemissionen um ein Viertel senken kann, erhält der Käufer, der indische Multimilliardär Gautam Adani einen Hebel in die Hand, mit dem er sein Geschäft als Kohleproduzent und grösster privater Stromerzeuger Indiens weiter voranbringen kann.

«Unmöglich», dieses Angebot abzulehnen

Adani zahlt 6,4 Milliarden Franken für die Mehrheit an den beiden Zementkonzernen Ambuja und ACC, in die sich Holcim ab 2005 schrittweise eingekauft hatte und so zum zweitgrössten Zementhersteller Indiens aufgestiegen war. Es sei «unmöglich» gewesen das Angebot auszuschlagen, sagte Holcim-Chef Jan Jenisch auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Adani will die beiden an der Börse in Mumbai kotierten Gesellschaften vollständig übernehmen und dafür 10,5 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Das entspricht gut einem Drittel des aktuellen Börsenwertes von Holcim.

Indien hat 2021 gut einen Viertel zum gesamten Zementumsatz von Holcim in Höhe von 200,8 Millionen Tonnen beigesteuert. Allerdings ist das Geschäft in der Region überdurchschnittlich profitabel. Jenisch sagte, er sei mit Indien «nicht unglücklich» gewesen. Aber der Manager, der 2017 von Sika zu Holcim gewechselt hatte, will den Schweizer Zementmulti grüner machen. Dazu muss er das Zementgeschäft verkleinern. Die energieintensive Zementherstellung verantwortet rund sieben Prozent der globalen Treibhausgasemissionen – mehr als die weltweite Flugbranche.

Mit dem Geld will Holcim neue Baumtaterialfirmen kaufen

Holcim will das Geld in den Kauf von Baumaterialfirmen stecken, die einen Beitrag zur Steigerung der Lebenserwartung und zur Verbesserung der Ökobilanz von Gebäuden leisten. In den vergangen 15 Monaten hat Holcim bereits mehr als fünf Milliarden Franken in solche Akquisitionen gesteckt. 3,4 Milliarden Dollar legte Holcim für den Kauf von Firestone, den amerikanischen Spezialisten für Flachdachbeschichtungen aus. 1,4 Milliarden Dollar zahlte Holcim für die Firma Malarkey, die Schindeln zur Bedachung typisch amerikanischer Wohnhäuser herstellt.

Derzeit habe Jenisch etwa zehn Angebote für weitere Übernahmen dieser Art auf dem Tisch liegen, sagte er. Bis 2025 will Holcim das neue Geschäftssegment Products & Solutions auf 30 Prozent des Gesamtumsatzes ausweiten. 2021 waren es erst elf Prozent. Jenisch erhofft sich so den Wert von Holcim zu steigern. Die stark gestiegene Bedeutung von Nachhaltigkeitsratings bei Investoren haben die Börsenbewertung von Holcim aufgrund der CO2-intensiven Zementproduktion um 30 Prozent gedrückt, sagte er im Januar des vergangenen Jahres.

Adani will in Australien eine neue Kohlemine graben

Dem indischen Käufer Gautam Adani schwebt anderes vor. Im vergangenen Jahr schockte der Selfmade-Unternehmer mit einem geschätzten Vermögen von über 100 Milliarden Dollar die globale Klimabewegung mit dem Projekt, eine neue Kohlemine in Australien mit einer Kapazität von 60 Millionen Jahrestonnen zu graben.

Indien braucht Unmengen australischer Kohle zum Betrieb von Kohlekraftwerken im eigenen Land. Rund 70 Prozent des indischen Stroms stammt aus Kohlekraftwerken. Und Adani ist der grösste private Kraftwerkbetreiber Indiens.

Giftige Flugasche ausgestreut

In der Diversifikation in den Zementsektor sieht Adani erhebliches Synergiepotential. Die aus der Verbrennung von Steinkohle frei werdende Flugasche lässt sich dem Zement beimischen, was den Output steigert und auch die Qualität des Zements verbessern kann. Adani deponiert die überschüssige Flugasche seiner Kraftwerkbetreiberin Adani Power Maharashtra.

Sie hat gemäss Berichten der Zeitung «Times of India» in der Region Vidharba im Zentrum des Landes auf einem ehemaligen Waldstück in der Grössen von 150 Fussballfeldern überschüssige Flugasche deponiert und mit dem schwermetallhalten Material gravierende Umweltschäden angerichtet. Die lokalen Behörden wollten Adani zur vollständigen Wiederverwendung der Flugasche zum Beispiel in der Zementherstellung zwingen. Der einflussreiche Unternehmer hat gegen den Beschluss aber erfolgreich rekurriert. Vielleicht ergibt sich dank der Holcim-Transaktion für die betroffene Bevölkerung noch doch noch eine Lösung des Problems.