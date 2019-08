Holländischer Hedge Fund ist neuer Hauptaktionär von Hochdorf Nach dem Rückzug von Amir Mechria bei der von ihm gegründeten Pharmalys SA, übernimmt Peter Pfeilschifter die operative Verantwortung der heutigen Hochdorf-Tochter. Auch beim Aktionariat gibt es einen Wechsel. Raphael Bühlmann

Der gebürtige Deutsche Peter Pfeilschifter (Jahrgang 1965) führt Hochdorf ad interim und wird neuer CEO bei der Tochter Pharmalys. (Bild: Philipp Schmidli)

Hochdorf-CEO Peter Pfeilschifter übernimmt per sofort auch die Funktion des CEO bei der Pharmalys Laboratories SA. Dies schreibt der Mutterkonzern Hochdorf in einer Medienmitteilung. Amir Mechria, der Gründer von Pharmalys, hat letzte Woche seinen Rücktritt von sämtlichen Funktionen bei Pharmalys erklärt.

Pfeilschifter hat nach dem Abgang von Thomas Eisenring als CEO im März auch die operative Leitung bei Hochdorf ad interim übernommen.

Diese Woche ebenfalls bekannt geworden ist, dass ein holländischer Hedge Fund seine Beteiligung an Hochdorf massiv aufgestockt hat. Wie die «Finanz und Wirtschaft» schreibt, hält die niederländische Stichting General Holdings neu 15,46 Prozent am Luzerner Milchverarbeiter. Die Holländer lösen damit die Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP), die mit 14,5 Prozent an Hochdorf beteiligt sind, als grösste Aktionärsgruppe ab. Amir Mechria hält jedoch über Wandelanleihen 20 Prozent an Hochdorf.

ZMP-Geschäftsführer Pirmin Furrer zeigt sich auf Anfrage nicht erstaunt, «dass Investoren zukaufen, wenn sehr günstige Aktienpakete zum Verkauf stehen oder abgestossen werden». Die Hochdorf-Aktie sei aktuell sehr günstig zu kaufen. «Wenn Hochdorf den Turnaround schafft, werden die Aktienkurse wieder steigen. Die Verantwortlichen der holländischen Stiftung glauben wohl an eine positive Zukunft von Hochdorf», so Furrer.