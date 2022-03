HOLZBAU Kaufmann Oberholzer übernimmt Lanter Holzbau Die Rorschacher Lanter Holzbau AG sichert ihr Weiterbestehen. Sie gehört nun zur Kaufmann Oberholzer AG.

Ruth und Thomas Lanter (links) haben die Zukunft ihres Betriebs geregelt. Sie wird von der Kaufmann Oberholzer AG mit CEO Rico Kaufmann (Mitte) übernommen. Bild: PD

Das Thurgauer Holzbauunternehmen Kaufmann Oberholzer wird grösser: Sie übernimmt die Rorschacher Lanter Holzbau AG im Rahmen einer Nachfolgelösung. Die 75 Jahre alte Lanter Holzbau regle mit der Übernahme die Zukunft, heisst es in einer Mitteilung. Trotz der Übernahme bleibt in Rorschach vieles beim Alten. Das sechsköpfige Team mit den bisherigen Eigentümern Ruth und Thomas Lanter bleiben am gewohnten Standort tätig.

Die heutige Kaufmann Oberholzer AG wurde 1971 in Goldach gegründet. Heute hat das Unternehmen Standorte in Schönenberg, Roggwil, Buhwil und St.Gallen und beschäftigt rund 150 Mitarbeitende. Wichtige Standbeine des Unternehmens sind das Klimahaus aber auch der Küchen- und Innenausbau sowie Ingenieurholzbau für grössere Bauprojekte. Dazu gehören auch immer wieder Aufträge im Ausland.