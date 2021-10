Immobilien CEO verlässt Cham Group per sofort Andreas Friederich verlässt die Immobiliengesellschaft auf eigenen Wunsch. Per sofort übernimmt Claude Ebnöther die Leitung der Gruppe.

War seit 2018 CEO der Cham Group: Andreas Friederich. Bild: BD

Beim Immobilienentwickler Cham Group kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, hat sich CEO Andreas Friedrich dazu entschieden, die Cham Group zu verlassen, um «neue berufliche Herausforderungen anzunehmen». Den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehme per sofort interimistisch Claude Ebnöther, der seit 2012 Mitglied des Immobilien-Ausschusses der Cham Group und seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrates ist.

Friederich trat 2015 als Leiter des Geschäftsbereiches Immobilien in das Unternehmen ein und war seit 2018 CEO der Cham Group. Der Architekt ETH war bereits seit 2013 als Berater in die Planungen zur Transformation des ehemaligen Industriegeländes in ein neues Wohn- und Arbeitsgebiet involviert. Der Verwaltungsrat sprach Friederich seinen Dank und seine Anerkennung für seinen Einsatz in der bisherigen Entwicklung des Papieri-Areals aus.

Mit der Fertigstellung der ersten Bauetappe des Papieri-Areals Ende 2022 würden künftig vermehrt kommerzielle Aufgaben – wie die Bewirtschaftung, das Arealmanagement und der Mieterkontakt – in den Mittelpunkt des Aufgabenbereichs des CEO treten, teilte die Cham Group weiter mit. Der Verwaltungsrat will deshalb den Führungswechsel als Chance nutzen, um einen Nachfolger zu finden, bei dem «die entsprechenden Anforderungen der nächsten Entwicklungsphase des Papieri-Areals im Fokus stehen». (gr)